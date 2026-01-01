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S.A. 10:42
90° Fertilia: a settembre progetto Città Fondazione
Nell’ambito delle celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione di Fertilia, il Comune di Alghero ospiterà il prossimo 12 settembre un importante momento di confronto tra le città coinvolte nel progetto. All’evento conclusivo prenderanno parte i Comuni di Tresigallo e Latina, con l’obiettivo di consolidare il percorso avviato e compiere ulteriori passi verso la costituzione formale della rete nazionale
90° Fertilia: a settembre progetto Città Fondazione

ALGHERO - Nei giorni scorsi l’assessore con delega ai rapporti con le Borgate del Comune di Alghero, Raniero Selva, ha partecipato a Latina al convegno “Città di fondazione. Tra visioni urbane e futuro”, promosso dal Comune laziale. Un appuntamento che ha riunito amministratori e studiosi provenienti da diverse realtà italiane accomunate da una storia condivisa: quella delle città di fondazione nate dalle grandi opere di bonifica e caratterizzate da un patrimonio architettonico e sociale unico nel panorama nazionale. Tra queste, oltre a Latina, anche Tresigallo e Alghero, con la borgata di Fertilia, che rappresentano esempi significativi di integrazione, sviluppo e identità. Presente all’incontro anche Mauro Manca, direttore dell’Ecomuseo Egea di Fertilia, impegnato nel percorso di valorizzazione culturale e identitaria del borgo. Nel corso dell’incontro è emersa con forza la volontà comune di riattivare e strutturare una rete nazionale delle città di fondazione, capace di valorizzarne la storia, promuoverne il patrimonio e costruire nuove opportunità di sviluppo.

«È di grande importanza la rete delle città di fondazione che si sta costituendo con Latina come capofila» ha dichiarato l’assessore Raniero Selva. «Alghero sarà tra le prime ad aderire, grazie alla partecipazione a questo convegno e ai legami costruiti con i Comuni presenti. Con il borgo di Fertilia, Alghero diventa a pieno titolo una città di fondazione. Sono previsti una serie di interventi strutturali che verranno richiesti al Governo, e l’accordo verrà sottoscritto da diversi sindaci il prossimo 12 settembre». In questo contesto, Alghero ha ribadito il proprio ruolo attivo nel percorso, portando l’esperienza di Fertilia, città di fondazione che nel 2026 celebra il suo novantesimo anniversario. Un luogo simbolo di incontro tra culture diverse, nato dalle bonifiche e cresciuto attraverso il contributo di comunità provenienti da più territori, che oggi rappresenta un modello di integrazione e coesione sociale.

Proprio nell’ambito delle celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione di Fertilia, il Comune di Alghero ospiterà il prossimo 12 settembre un importante momento di confronto tra le città coinvolte nel progetto. All’evento conclusivo prenderanno parte i Comuni di Tresigallo e Latina, con l’obiettivo di consolidare il percorso avviato e compiere ulteriori passi verso la costituzione formale della rete nazionale. L’appuntamento di Fertilia rappresenterà un’occasione per rafforzare la collaborazione tra amministrazioni, condividere strategie comuni e valorizzare un patrimonio storico, architettonico e umano che merita di essere raccontato e promosso a livello nazionale. Prosegue dunque l’impegno dell’Amministrazione comunale di Alghero nel sostenere e rilanciare il ruolo di Fertilia, anche attraverso progetti di valorizzazione, rigenerazione urbana e promozione culturale.
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