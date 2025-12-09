Cor 10:14 Il Terzo Paradiso per FertiliArt La fase iniziale e strategica del progetto finanziato dalla Regione Sardegna sarà inaugurata a Fertilia sabato 20 dicembre, insieme ad un ricco programma di azioni artistiche, culturali e partecipative



FERTILIA - Prende forma la nuova installazione ispirata all’opera Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto che verrà presentato venerdì prossimo, 19 dicembre, nella sala conferenze del Quarter, alle 10, con la conferenza stampa di presentazione dell'azione cardine del progetto FertiliArt, con soggetto capofila incaricato il Centro Commerciale Naturale Fertilia. La fase iniziale e strategica del progetto finanziato dalla Regione Sardegna sarà inaugurata a Fertilia sabato 20 dicembre, un ricco programma di azioni artistiche, culturali e partecipative.



Alla conferenza stampa prenderanno parte l'Assessora alla Cultura Raffaella Sanna, il Consigliere Regionale On. Valdo Di Nolfo, il responsabile del progetto Arch. Stefano Govoni, Anna Sigurani, presidente del CCN Fertilia, l’Ambasciatrice del Terzo Paradiso Maria Gabriella Lay e i rappresentanti del tessuto associativo e civico che ha condiviso l'impostazione del progetto.



Tra i soggetti coinvolti figurano il Comitato di Quartiere “Città di Fondazione di Fertilia-Arenosu”, il Museo EGEA, il Comitato Festeggiamenti San Marco, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) e l’Ente Giu-liano di Sardegna (EGIS), tutti attivamente presenti nella vita culturale e sociale del quartiere e del borgo e pronti a contribuire con competenze, memorie e risorse organizzative alla realizzazione delle attività previ-ste, con il fondamentale contributo di: Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli studi di Sassari con sede in Alghero, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Azienda Speciale Parco di Porto Conte, la Facoltà di Architettura di Alghero e la Cittadellarte-Fondazione Pistoletto di Biella con l’Ambasciata del Terzo Paradiso.