S.A. 10:25 Fertilia a Ruota Libera: preparativi e iscrizioni Via alla prima edizione della pedalata aperta a tutti che percorrerà le strade dell’agro. Appuntamento domenica 31 maggio



ALGHERO - Fervono i preparativi per la 1^ edizione di “Fertilia a Ruota Libera”, una pedalata aperta a tutti, che percorrerà le strade dell’agro per tracciare simbolicamente la vasta area che negli anni ’30 è stata letteralmente trasformata dalle bonifiche portate avanti dall’Ente Ferrarese di Colonizzazione, contestualmente alla nascita della “Città di Fondazione”, che quest’anno festeggia il suo 90° Anniversario dalla fondazione, avvenuta l’8 marzo 1936. In queste ore si sono aperte le iscrizioni e già i primi appassionati hanno aderito all’invito dell’associazione Fertilia Grandi Eventi che cura l’organizzazione in collaborazione con l’ASD Algherobike e con l’ASD BabboBike che giungerà da

Reggello, in Toscana, con un nutrito numero di atleti, ansiosi di vivere questo appuntamento così importante, che si preannuncia ricco di sorprese e divertimento.



Per partecipare alla pedalata sarà obbligatorio indossare il caschetto protettivo e sottoscrivere una liberatoria già disponibile sul sito, mentre il pacco gara con il numero di partecipazione verrà consegnato solo al momento della registrazione dei partecipanti, nel pomeriggio di sabato 30 maggio dalle 16.00 alle 20.00 presso la sede di via Pola n.20 o la mattina di domenica 31 maggio, a partire dalle ore 08.30, presso la postazione allestita in corrispondenza della linea di partenza nei pressi di Piazza San Marco. La partenza è fissata per domenica 31 maggio alle ore 9.30 e nel primo tratto del percorso i cicloamatori costeggeranno le spiagge del Lazzaretto e proseguiranno lungo la strada che da Capo Galera si affaccia sulla cala di Polt’Agra, un tratto di costa carsica tra i più suggestivi dell’intero percorso, prima di giungere nella borgata di Maristella, che si affaccia sul Golfo di Porto Conte.



Dopo una breve sosta la carovana proseguirà alla volta di Guardia Grande, centro dell’area agricola della Nurra, poi proseguirà verso Santa Maria la Palma, percorrendo le strade della bonifica tra i vigneti e i campi coltivati, cuore pulsante dell’economia dell’agro di Alghero. Da Santa Maria la Palma si proseguirà alla volta di Fertilia, con una ulteriore tappa lungo la strada che costeggia i poderi dell’Arenosu, presso l’Azienda Vitivinicola Ledà, nei pressi della Chiesetta di Sant’Antonio Abate, luogo che ha rappresentato il primo punto di aggregazione per la comunità veneto-ferrarese che aveva voluto la nascita della Chiesa campestre e del Dopolavoro. All’arrivo a Fertilia, previsto per le ore 13.40, i partecipanti potranno godere di una festa, creata in loro onore, arricchita dalla presenza del Villaggio Coldiretti, nel quale si potranno gustare le produzioni locali a Km 0, ed animata dal gruppo musicale Santa Fè, che si esibirà a partire dalle 16.30, dopo una breve cerimonia di “premiazione”, nella quale verranno attribuiti alcuni riconoscimenti agli atleti che si sono cimentati nella pedalata.



Ospite d’onore sarà Ottavio Demontis, tre volte vicecampione mondiale di apnea subacquea, categoria paralimpica, che ha voluto accettare l’invito per portare un messaggio di inclusione e per testimoniare l’importanza dello sport quale veicolo di trasmissione di valori e di cultura, in grado di riunire donne e uomini oltre ogni differenza. Questo appuntamento rientra nel calendario delle celebrazioni del 90° Anniversario Nazionale della Fondazione di Fertilia, voluto dal Comune di Alghero e dal Ministro dello Sport per celebrare i valori che sono stati alla base della nascita di Fertilia e del suo sviluppo, che hanno reso questo luogo un simbolo di integrazione e resilienza. Ancora una volta Fertilia si dimostra un luogo vivo e vitale, desideroso di dimostrare la volontà di trasformare questa importante occasione in un momento di rinascita e di valorizzazione per il suo importante patrimonio culturale e sociale. L’appuntamento è quindi per domenica 31 maggio a Fertilia.