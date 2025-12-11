S.A. 15:00 FertiliArt: sabato si inaugura l´installazione collettiva Sarà l’installazione partecipativa, parte integrante dell’opera in divenire “Il Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, tra i simboli più riconosciuti dell’arte relazionale contemporanea, l´elemento centrale di questa prima fase del progetto FertiliArt



ALGHERO - Fertilia si prepara a diventare un laboratorio permanente di arte pubblica, partecipazione e rigenerazione urbana con FertiliArt 2025–2050, il programma culturale pluriennale promosso dal Comune di Alghero e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, attuato dal Centro Commerciale Naturale Fertilia Città di Fondazione, capofila delle associazioni e dei comitati della borgata coinvolti nel progetto. La fase iniziale e strategica di FertiliArt e del percorso culturale che accompagnerà la borgata fino al 2050, sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa convocata a Lo Quarter, alla quale hanno preso parte l’assessora alla Cultura Raffaella Sanna, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, l’ideatore del progetto FertiliArt, l’architetto Stefano Govoni, la presidente del CCN Fertilia Anna Sigurani, l’Ambasciatrice del Terzo Paradiso Maria Gabriella Lay e i rappresentanti del tessuto associativo e civico che hanno aderito al progetto.



Sarà l’installazione partecipativa, parte integrante dell’opera in divenire “Il Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, tra i simboli più riconosciuti dell’arte relazionale contemporanea, l'elemento centrale di questa prima fase del progetto FertiliArt. Concordata con la Fondazione Pistoletto Cittadellarte e l’Ambasciata del Terzo Paradiso, l’opera verrà inaugurata sabato 20 dicembre alle 10, nello spazio pubblico sul lungomare Rovigno, dietro l’ex Casa del forno di Fertilia. Un’ installa- zione artistica condivisa che vedrà la partecipazione attiva di bambini, famiglie e comunità invitati ad annodare al simbolo del Terzo Paradiso (l’infinito) un nastro colorato con la scritta “PACE”, in diverse lingue. Due chilometri e mezzo di nastri gialli e blu (i colori di Fertilia) e gialli e rossi (i colori di Alghero) intrecciati e mossi dal vento, costruiranno una trama viva e mutevole, trasformando l’installazione in un organismo in continua evoluzione.



FertiliArt nasce con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e sociale attraverso l’arte intesa come strumento attivo capace di innescare processi di rigenerazione urbana per riscoprire luoghi dimenticati e costruire nuove relazioni tra spazio pubblico e comunità, per riprendere quel percorso di rigenerazione urbana, sociale e culturale, fondato sulla partecipazione attiva dei cittadini, sulla memoria come risorsa viva e sull’arte come veicolo di relazione, consapevolezza e futuro condiviso, partito dall’esperienza di “Fertilia Città di Fondazione”. Il progetto è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Alghero, del Parco Naturale Regionale di Porto Conte – Area Marina Protetta Capo Caccia–Isola Piana e del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari – sede di Alghero (DADU), in collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e con l’Ambasciata del Terzo Paradiso di Alghero. «FertiliArt nasce come un’azione collettiva – sottolinea il progettista, l’architetto Stefano Govoni - l’opera prende forma solo attraverso il coinvolgimento delle persone. Ecco perché invitiamo bambini, famiglie, cittadini e chiunque lo desideri sabato 20 dicembre dalle 10, a partecipare attivamente alla realizzazione del Terzo Paradiso, perché ogni nodo, ogni nastro annodato è un gesto simbolico di responsabilità e di pace. Un’occasione per vivere lo spazio pubblico insieme, come luogo di relazione, incontro e costruzione condivisa per la nostra Fertilia».



Il Terzo Paradiso è un progetto artistico e concettuale ideato da Michelangelo Pistoletto nel 2003. Rappresenta la terza fase dell'umanità, che unisce il primo paradiso (la natura originaria) e il secondo (il mondo artificiale tecnologico) in un equilibrio armonico tra etica, estetica e responsabilità sociale. L’opera di Pistoletto, alla quale il progetto si ispira, diventandone parte integrante, è una rilettura del segno dell’infinito, introduce un terzo cerchio centrale che rappresenta l’incontro responsabile tra natura e artificio, tra ambiente, società e tecnologia, come metafora di un nuovo equilibrio possibile. Michelangelo Pistoletto, candidato al Premio Nobel per la Pace 2025, definisce il Terzo Paradiso un’azione di “pace preventiva”: non una dichiarazione astratta, ma un invito concreto a ripensare i comportamenti individuali e collettivi prima che i conflitti – sociali, culturali o ambientali – diventino irreversibili. In questo senso, l’opera è concepita come un processo vivo, destinato a crescere nel tempo insieme alla comunità. FertiliArt vede la partecipazione attiva e il coinvolgimento di CCN – Centro Commerciale Naturale “Fertilia Città di Fondazione” (soggetto capofila), il Comitato di Quartiere Fertilia–Arenosu, E.GI.S. – Ente Giuliano di Sardegna, A.N.V.G.D. Sassari – Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Sezione Fertilia), l’Associazione EGEA – Una Luce sulla Memoria e il Comitato Festeggiamenti San Marco – Fertilia.