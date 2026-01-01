S.A. 11:13 Delegazione algherese a Milano nella Giornata del Ricordo Giulio Marongiu, neo Commendatore dell´Ordine al merito della Repubblica, accompagnato dall´assessore Raniero Selva, ha partecipato da protagonista alle celebrazioni al fianco del primo cittadino milanese, che hanno preso il via con la deposizione di una corona presso il Monumento realizzato in Piazza della Repubblica a Milano



ALGHERO - Il sindaco di Milano Beppe Sala ha accolto calorosamente la delegazione algherese in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo. Giulio Marongiu, neo Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica, accompagnato dall'assessore Raniero Selva, in rappresentanza del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, ha partecipato da protagonista alle celebrazioni al fianco del primo cittadino milanese, che hanno preso il via con la deposizione di una corona presso il Monumento realizzato in Piazza della Repubblica a Milano.



Al termine della cerimonia, che si è conclusa con un cordiale momento di incontro tra lo stesso Sindaco e la delegazione algherese che, oltre all'assessore Selva ed a Giulio Marongiu, ha visto anche la presenza di Federico Marongiu, Giuseppe Bellu e Mauro Manca, componenti dell'equipaggio del Klizia e rappresentanti dell'EcoMuseo Egea. La giornata è poi proseguita a Palazzo Marino, con un incontro organizzato dall'ANVGD alla presenza, tra gli altri, dell'assessore della Regione Lombardia Romano La Russa. Di grande impatto l'intervento del Professor Marco Cuzzi, docente di Storia Contemporanea all'Università Statale di Milano, che ha ricostruito con grande chiarezza i momenti salienti della storia tragica del '900 e le tribolazioni delle popolazioni della Venezia Giulia e della Dalmazia.



Infine nel pomeriggio, presso la Cineteca Milano Arlecchino, si è tenuta la proiezione del film Rotta 230° Ritorno alla Terra dei Padri, voluta dalla Presidentessa del Consiglio Comunale Elena Buscemi, che ha seguito con particolare commozione il viaggio del Klizia, esprimendo parole di grande apprezzamento per la pellicola firmata dal regista Igor Biddau. Ancora una volta la storia di Fertilia e della sua comunità, ha commosso il pubblico presente in sala che, al termine della proiezione, ha mostrato il suo gradimento per l'opera con un applauso durato diversi minuti, e con un abbraccio all'indirizzo di Giulio Marongiu e del suo equipaggio. La giornata è stata suggellata dalle interviste rilasciate da Giulio Marongiu al TGR della Lombardia e da Mauro Manca in diretta su Radio 3, nella Trasmissione "Tutta la Città ne parla". La lunga giornata si è conclusa con la proiezione del film Rotta 230° su RaiStoria, che anche in questa occasione ha ottenuto un ampio margine di ascolti, dimostrando la validità di un progetto che, anche a distanza di anni, sta dimostrando di essere sempre attuale e moderno.



Nella foto: Raniero Selva, Beppe Sala, Giulio Marongiu