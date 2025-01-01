S.A. 9:38 A novembre la Corsa del Ricordo a Fertilia Il percorso si articolerà tra le vie di Fertilia e sarà l’occasione per un viaggio tra i monumenti ed i ruderi degli edifici storici. Appuntamento domenica 9 novembre



ALGHERO - Domenica 9 novembre si terrà a Fertilia la Corsa del Ricordo, gara non competitiva di 7.2 kilometri aperta a tutti gli appassionati della corsa che si svolgerà in un percorso interno alla Città di Fondazione di Fertilia. Il percorso si articolerà tra le vie di Fertilia e sarà l’occasione per un viaggio tra i monumenti ed i ruderi degli edifici storici, con l’auspicio che questo appuntamento possa essere non solo un momento di festa dello sport, ma anche un momento di riflessione dadicato alla valorizzazione della nostra cittadina, che versa in uno stato di abbandono ormai ultradecennale.



Grazie alla disponibilità dell’ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane), dell’ANVGD – Comitato di Sassari - Fertilia ed alla preziosa collaborazione dell’AlgheroMarathon, che collabora attivamente all’organizzazione, abbiamo potuto organizzare la 1^ Edizione di questa gara che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Alghero che, come sempre, sostiene le attività sportive e sociali che sono un importantissimo volano per lo sviluppo di questo territorio.



La corsa sarà anche l’occasione per ricordare la storia di Fertilia ed in particolare le vicende storiche che causarono l’esodo ed il conseguente arrivo a Fertilia di tanti esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, fra cui le nostre due decane, Edda Sbisà e Arduina Sponza, recentemente scomparse, che hanno rappresentato per tanti anni il volto più vero della nostra comunità. L’auspicio è che in questa giornata di sport vi sia una adeguata partecipazione di atleti e di appassionati in modo che questa occasione possa diventare una vera e propria festa di comunità, di cui abbiamo tanto bisogno.