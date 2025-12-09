S.A. 13:58 «Fertilia abbandonata da Abbanoa» Il presidente del Comitato di Quartiere Fertilia Arenosu Mario Luigi Oggianu rivolge un appello al sindaco e al prefetto e chiede un intervento immediato sui lavori di ripristino dell´asfalto da parte di Abbanoa seguito dell´intervento di sostituzione delle condotte idriche deteriorate



ALGHERO - «L'estenuante lentezza con cui Abbanoa sta svolgendo i lavori di ripristino dell'asfalto a seguito dell'intervento di sostituzione delle condotte idriche deteriorate, rischia di aggiungere un grave disagio alla già pesante situazione di degrado in cui versa Fertilia» sbotta il presidente del Comitato di Quartiere Fertilia Arenosu Mario Luigi Oggianu che rivolgono un appello al sindaco e al prefetto «di intervenire immediatamente per scongiurare il dilagare del degrado e per garantire un minimo di dignità alla nostra comunità, non vogliamo trascorrere le festività di Natale e fine anno in queste condizioni. E' inaccettabile!». «È inaccettabile assistere all'inerzia di Abbanoa che ha addirittura portato via i mezzi che erano stati parcheggiati nel Piazzale Trento durante il breve periodo di piogge della scorsa settimana. Non vogliamo pensare che i vertici di Abbanoa vogliano lasciare Fertilia in queste condizioni nel periodo natalizio» conclude.