S.A. 12:00 Debutta il volo Alghero-Parigi con Transavia Il nuovo collegamento tra Alghero e la capitale francese sarà attivo da oggi fino al 24 ottobre, con frequenza bisettimanale nei giorni di martedì e sabato



ALGHERO - È atteso per sabato 18 aprile alle ore 20.00 l’arrivo all’Aeroporto di Alghero del primo volo diretto proveniente da Parigi, operato da Transavia. Il nuovo collegamento tra Alghero e la capitale francese sarà attivo fino al 24 ottobre, con frequenza bisettimanale nei giorni di martedì e sabato.

Transavia France, compagnia aerea low-cost del gruppo Air France-KLM, è specializzata nel traffico leisure europeo e nei collegamenti verso il bacino del Mediterraneo. Con un network in costante espansione, il vettore collega la Francia a numerose destinazioni turistiche, movimentando ogni anno milioni di passeggeri e contribuendo in modo significativo allo sviluppo della connettività internazionale nei principali mercati europei.



«L’attivazione del collegamento diretto con Parigi rappresenta un elemento di grande rilevanza nella strategia di sviluppo del network dell’Aeroporto di Alghero. Il mercato francese rappresenta il secondo bacino internazionale per flussi turistici verso il nord Sardegna e costituisce un’area strategica per lo sviluppo della destinazione, con impatti significativi sull’economia turistica del territorio. Questa nuova rotta, attivata a due settimane dall’avvio del collegamento con Amsterdam, consolida ulteriormente il posizionamento dello scalo su un bacino ad alto potenziale. Continuiamo a lavorare per ampliare l’offerta internazionale e favorire la crescita sostenibile dei flussi turistici attraverso partnership solide con vettori di riferimento» ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Sogeaal.



«Siamo molto lieti di inaugurare questa nuova rotta diretta tra Parigi Orly e Alghero, rafforzando ulteriormente i collegamenti tra la Francia e la Sardegna - ha commentato Julien Mallard, Vice Direttore Commerciale, Transavia France -. Alghero è una destinazione altamente attrattiva, nota per il suo ricco patrimonio, la splendida costa e il forte richiamo tra i viaggiatori francesi. Questa nuova rotta riflette la nostra ambizione di continuare ad espandere il nostro network verso destinazioni del Mediterraneo, offrendo al contempo ai nostri clienti opzioni di viaggio comode e convenienti. Siamo orgogliosi di collaborare con l’Aeroporto di Alghero per questo lancio e non vediamo l’ora di contribuire allo sviluppo turistico della regione». Nel 2026 l’Aeroporto di Alghero si pone l’obiettivo di superare la soglia dei 2 milioni di passeggeri. La stagione Summer IATA prevede complessivamente 48 collegamenti - di cui 18 nazionali e 30 internazionali - verso 18 Paesi oltre all’Italia, includendo 10 nuove rotte internazionali e un incremento del 46% dell’offerta internazionale. Tra le destinazioni internazionali figurano Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Belgrado, Bordeaux, Bratislava, Bucarest, Budapest, Cork, Dublino, Francoforte, Katowice, Lione, Londra, Monaco, Madrid, Parigi, Skopje, Sofia, Tirana, Varsavia. Sul fronte domestico, lo scalo è collegato con Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona.