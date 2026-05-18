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S.A. 18:39
Abolizione addizionale: Regione dice no
Il circolo di Fratelli d’Italia Alghero denuncia con forza la bocciatura, avvenuta in Consiglio Regionale, della proposta presentata dal Capogruppo Paolo Truzzu per l’abolizione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco
Abolizione addizionale: Regione dice no

ALGHERO – «Un no puramente ideologico e verticistico che condanna gli aeroporti sardi a perdere competitività, penalizzando in modo inaccettabile il nord-ovest dell’Isola e la Riviera del Corallo». Il circolo di Fratelli d’Italia Alghero denuncia con forza la bocciatura, avvenuta in Consiglio Regionale ad opera del centrosinistra, della proposta presentata dal Capogruppo Paolo Truzzu per l’abolizione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. «La bocciatura dell’emendamento Truzzu svela il vero volto di questa Giunta regionale targata 5Stelle e PD: nessuna visione strategica sui trasporti e un accanimento fiscale inaccettabile. Viene il forte sospetto che la Presidente Todde preferisca dirottare i 30 milioni di euro, necessari per questa misura vitale, verso altri lidi, forzando la mano e creando non pochi mal di pancia e fratture anche all’interno della sua stessa maggioranza. Pur di non tagliare le tasse, si preferisce tenere i fondi in ostaggio e condannare i nostri scali all’isolamento».

Una ricaduta pesantissima che colpisce direttamente il territorio algherese, come sottolineano i membri del coordinamento del Circolo di Fratelli d’Italia: «Parliamo di una tassa da 7 euro a passeggero che incide direttamente sulla competitività dei nostri aeroporti. Senza un reale abbattimento di questo balzello, la destagionalizzazione resta uno slogan vuoto. Questa misura è l’unica via per dare una boccata d’aria fresca ai nostri scali e garantire la capacità di attrarre voli, soprattutto nei mesi invernali». Il coordinamento algherese di FdI lancia quindi una sfida politica diretta al primo cittadino: «Ora ci aspettiamo che il Sindaco Raimondo Cacciotto batta un colpo. Non può limitarsi a fare lo spettatore silenzioso mentre la Presidente Todde usa i 30 milioni per altri scopi, affossando una misura che garantirebbe la sopravvivenza del nostro aeroporto in inverno. Ci auguriamo che il Sindaco abbia il coraggio di difendere questa proposta di buonsenso, smettendo di fare l’accondiscendente. Cacciotto deve scegliere: o difende gli interessi di Alghero, o si piega passivamente ai diktat della Todde. Su questo, non sono ammesse ambiguità»
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