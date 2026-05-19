S.A. 13:39 Atterrato a Olbia il primo volo diretto da New York Il nuovo collegamento con l’aeroporto JFK di New York sarà operativo quattro volte alla settimana, il lunedì, martedì, giovedì e sabato, fino al 26 ottobre. Una rotta transatlantica diretta, per la prima volta nella storia dell’isola



OLBIA - È atterrato questa mattina alle 8 e 05 all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda - Karim Aga Khan il primo volo diretto New York-Olbia operato da Delta Air Lines. Un momento storico per la Sardegna, celebrato con la cerimonia inaugurale nello scalo gallurese e con il tradizionale battesimo dell’acqua. Il nuovo collegamento con l’aeroporto JFK di New York sarà operativo quattro volte alla settimana, il lunedì, martedì, giovedì e sabato, fino al 26 ottobre. Una rotta transatlantica diretta, per la prima volta nella storia dell’isola, che collega la Sardegna al mercato statunitense con ricadute positive per il turismo e per il sistema economico e imprenditoriale della Sardegna. «Il volo diretto New York-Olbia è una grande opportunità che permette di inserirci in un mercato strategico come quello statunitense e di dare più visibilità alla nostra terra, alle sue imprese e alle sue eccellenze. Come Regione stiamo lavorando perché questa attenzione internazionale possa contribuire a un nuovo sviluppo, a una maggiore capacità di attrarre investimenti e a un rafforzamento del sistema produttivo sardo anche fuori dai confini nazionali», dichiara il vicepresidente della Regione e assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni.



«Quella di oggi è una giornata importante per il turismo sardo e per il posizionamento internazionale della nostra destinazione - afferma l’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu -. Siamo molto soddisfatti perché si chiude un percorso durato due anni, nel quale abbiamo supportato i vertici Geasar e Delta Airlines, abbiamo creduto con forza, nella possibilità di aprire un volo diretto con gli USA, che ha una valenza storica. Per sostenere e consolidare questo mercato abbiamo già attivato campagne di comunicazione mirate negli Stati Uniti, con acquisti di spazi cartacei su diverse testate, tra cui il New York Times, attività di marketing digitale con banner su media americani e spazi promozionali anche a Times Square, attraverso tre diversi ledwall. È un’attività che portiamo avanti da alcuni mesi, che sta dando ottimi risultati e che rafforza il lavoro della Regione per promuovere la Sardegna nei mercati internazionali più strategici».



L’attivazione della nuova rotta arriva in un momento di forte crescita dei flussi turistici americani verso la Sardegna. Nel biennio 2023-2025 le presenze dagli Stati Uniti sono aumentate dell’83% a livello regionale e di oltre il 100% in Gallura. Nello stesso periodo sono state registrate circa 400.000 presenze americane nell’isola: oggi gli Stati Uniti rappresentano il nono mercato in assoluto per la Sardegna e il primo mercato extraeuropeo. Solo in Gallura si concentra circa la metà di queste presenze. Il mercato statunitense rappresenta inoltre un segmento di particolare interesse per la sua capacità di spesa e per la qualità della domanda turistica. Si tratta di viaggiatori che non scelgono la Sardegna solo per la balneazione e non sempre nei mesi di piena stagione, ma che cercano esperienze autentiche che sono attratti dalla nostra storia e archeologia, dal trekking e dai nostri cammini, dalla qualità dell’enogastronomia. La nuova rotta conferma l’interesse crescente del mercato statunitense verso la Sardegna e si inserisce in una strategia più ampia: rafforzare la presenza dell’isola nei mercati internazionali, qualificare ulteriormente l’offerta turistica e sostenere il potenziamento del sistema economico regionale.