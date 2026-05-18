Cor 14:56 «Aeroporto-Alghero non stop» Tutti concordi sulle evidenti difficoltà del traporto pubblico ad Alghero, problematico perfino da e per l´aerostazione internazionale, la speranza è che qualcosa si muova: ecco l´idea del consigliere regionale algherese Di Nolfo



«Alghero ha bisogno di un collegamento moderno, rapido ed efficiente tra il centro città e l’aeroporto. Una linea non-stop significherebbe non solo migliorare la mobilità, accogliere meglio chi arriva nel nostro territorio ma anche accompagnare la crescita dello scalo con servizi adeguati». Così il consigliere regionale Valdo Di Nolfo introduce la proposta di istituire una navetta diretta “Alghero centro – Aeroporto Riviera del Corallo”, con collegamenti ad alta frequenza coordinati con gli orari dei voli, soprattutto in vista dell’incremento di passeggeri previsto già dalla stagione 2026 con l’ampliamento delle rotte nazionali e internazionali.



Per questo, su impulso dell’onorevole Di Nolfo, è stato istituito un tavolo di progetto con tutti gli attori coinvolti: l’Assessorato regionale ai trasporti, il Comune di Alghero, l'ARST e, successivamente, anche SOGEAAL. L’ipotesi su cui si sta lavorando è la nascita di un collegamento diretto – o con una sola fermata in prossimità della stazione ferroviaria – con una frequenza minima ogni trenta minuti nelle fasce di maggiore operatività, da effettuare con bus di nuova generazione, costruito ad hoc. Si tratta di navette progettate per brevi tragitti, dotate di tutti i comfort per garantire il trasporto di passeggeri e bagagli in totale comodità.



«È fondamentale investire su un trasporto pubblico locale efficiente, capace di garantire spostamenti veloci e semplici tra la città e lo scalo- sottolinea l’onorevole Di Nolfo-. L’obiettivo della proposta è molteplice: rafforzare la mobilità sostenibile a costi accessibili, ridurre il traffico privato verso l’aeroporto e offrire un servizio di qualità facilmente riconoscibile per chi arriva ad Alghero». L'unico rappresentante del territorio in Consiglio regionale conclude: «Il potenziamento dell’aeroporto deve andare di pari passo con servizi all’altezza. Abbiamo la responsabilità di pensare al futuro di Alghero affinché possa essere una città più connessa, più accessibile e più vicina alle esigenze di cittadine e cittadini, lavoratori e turisti».