Cor 12:21 Wizz Air potenzia Alghero e Olbia: conferenza Wizz Air insieme a Sogeaal e Geasar, società di gestione degli Aeroporti di Alghero e Olbia, annunciano la conferenza stampa per mercoledì 27 maggio presso la Sala Executive dell’Aeroporto di Alghero



ALGHERO - «Un appuntamento dedicato al futuro della connettività nel Nord della Sardegna, durante il quale verranno presentati importanti aggiornamenti sulle operazioni della compagnia nei due scali» anticipano i vertici delle due società di gestione degli scali di Alghero e Olbia.



Sarà l’occasione per condividere visioni, strategie e prospettive di sviluppo, approfondendo l’evoluzione del network, le dinamiche di mercato e il rafforzamento del legame tra il vettore e i gestori aeroportuali, con uno sguardo concreto alle opportunità per il territorio.



Parteciparanno all'incontro Mario Garau, Routes Developmente Manager Geasar – Aeroporto Olbia, Raffaele Ciaravola, Business Aviation Manager Sogeaal – Aeroporto Alghero e Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager Wizz Air.