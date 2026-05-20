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Alguer.itnotiziealgheroTurismoAeroporto › Wizz Air potenzia Alghero e Olbia: conferenza
Cor 12:21
Wizz Air potenzia Alghero e Olbia: conferenza
Wizz Air insieme a Sogeaal e Geasar, società di gestione degli Aeroporti di Alghero e Olbia, annunciano la conferenza stampa per mercoledì 27 maggio presso la Sala Executive dell’Aeroporto di Alghero
Wizz Air potenzia Alghero e Olbia: conferenza

ALGHERO - «Un appuntamento dedicato al futuro della connettività nel Nord della Sardegna, durante il quale verranno presentati importanti aggiornamenti sulle operazioni della compagnia nei due scali» anticipano i vertici delle due società di gestione degli scali di Alghero e Olbia.

Sarà l’occasione per condividere visioni, strategie e prospettive di sviluppo, approfondendo l’evoluzione del network, le dinamiche di mercato e il rafforzamento del legame tra il vettore e i gestori aeroportuali, con uno sguardo concreto alle opportunità per il territorio.

Parteciparanno all'incontro Mario Garau, Routes Developmente Manager Geasar – Aeroporto Olbia, Raffaele Ciaravola, Business Aviation Manager Sogeaal – Aeroporto Alghero e Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager Wizz Air.
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