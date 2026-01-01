Cor 8:47 «Bus sovraffollati e insufficienti»

Arst: disagi anche in Aeroporto Non soltanto un servizio di trasporto pubblico urbano non all´altezza. Lamentele e critiche perfino sui collegamenti da e per l´aeroporto Riviera del Corallo. Sindacati all´attacco. Alberto Bamonti: disagi continui e improvvisazione



ALGHERO - Lamentele, polemiche e disagi. Ancora una volta sotto accusa il trasporto pubblico urbano che nella città di Alghero non conosce miglioramenti concreti nonostante le forti critiche a cui vanno incontro i vertici delle società pubbliche che gestiscono (malamente) i servizi su gomma. Questa volta è il turno del sindacato Orsa Tpl, che parla senza mezzi termini di caos nel servizio dall'aeroporto di Alghero.



«Passeggeri lasciati a terra, ritardi e collegamenti inadeguati sono indegni per una città turistica e per uno degli scali più importanti della Sardegna. Non è accettabile che, mentre aumentano voli e presenze, il servizio pubblico resti insufficiente e organizzato come se fosse ancora bassa stagione. La denuncia del sindacato Orsa TPL dell'Arst sui bus sovraffollati e sulle corse insufficienti da e per l’aeroporto di Alghero fotografa una situazione ormai fuori controllo» attacca Alberto Bamonti, consigliere comunale del gruppo Noi RiformiAmo Alghero.



«La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, intervenga una volta per tutte su Arst, in maniera decisa, con un piano serio di potenziamento dei servizi su Alghero con più corse, più mezzi e collegamenti adeguati ai flussi aeroportuali. Alghero merita servizi all’altezza, non disagi continui e improvvisazione» chiude Bamonti.