Cor 11:00 Eurowings vola da Cagliari a Salisburgo Salgono così a 4 le destinazioni servite dalla compagnia tedesca del Gruppo Lufthansa dal principale scalo aereo sardo: oltre alla novità di Salisburgo, l’orario Summer 2026 vede la conferma dei voli da e per Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda



CAGLIARI - Da oggi, sabato 23 maggio, volare tra Cagliari e Salisburgo sarà più facile e comodo grazie ai voli diretti di linea Eurowings. La nuova rotta Cagliari-Salisburgo quest’estate verrà operata su base settimanale ogni sabato fino al 24 ottobre in esclusiva da Eurowings. Salgono così a 4 le destinazioni servite dalla compagnia tedesca del Gruppo Lufthansa dal principale scalo aereo sardo: oltre alla novità di Salisburgo, l’orario Summer 2026 vede la conferma dei voli da e per Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda.



La fama di Salisburgo, capitale mondiale della musica, è legata a quella del suo più celebre cittadino, il compositore Wolfgang Amadeus Mozart, celebrato ogni anno con il seguitissimo Festival di Mozart, oltre che con concerti e musei. Meta ideale per chi cerca cultura e paesaggi, Salisburgo è anche un ottimo punto di partenza per una vacanza attiva nella natura, sia in Austria che nella vicina Germania. Grazie ai nuovi voli di Eurowings, Cagliari e la Sardegna saranno capaci di attrarre ulteriori flussi turistici da un’area storicamente legata alla nostra Regione, anche grazie alla possibilità di viaggiare con l’ampio network di Eurowings e del Gruppo Lufthansa.



I vertici di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari hanno dichiarato: «La nuova connessione con Salisburgo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento dei collegamenti internazionali del nostro aeroporto e conferma la solidità della partnership con Eurowings e con il Gruppo Lufthansa. L’apertura di questa rotta è un’opportunità strategica sia per il turismo incoming verso la Sardegna, grazie al forte interesse dell’area austro-tedesca per il Sud Sardegna, sia per il mercato outgoing, offrendo ai passeggeri sardi la possibilità di raggiungere comodamente una delle città più affascinanti d’Europa».