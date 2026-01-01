Cor 8:07 Futsal Under 19: a Cabras la finale regionale Il palazzetto di Cabras ospiterà la sfida decisiva tra Futsal FC Alghero e Cus Cagliari, che si contenderanno il titolo di campione di Sardegna. Una gara che vale molto più del semplice trofeo: in palio c’è infatti l’accesso alla fase nazionale del torneo



ALGHERO - È tutto pronto per la finale regionale del campionato Under 19 di calcio a 5. Domenica 19 aprile, alle ore 11, il palazzetto di Cabras ospiterà la sfida decisiva tra Futsal FC Alghero e Cus Cagliari, che si contenderanno il titolo di campione di Sardegna. Una gara che vale molto più del semplice trofeo: in palio c’è infatti l’accesso alla fase nazionale del torneo, appuntamento che permetterà alla formazione vincente di confrontarsi con le migliori realtà giovanili del futsal italiano. La scelta del campo neutro di Cabras, stabilita dal Comitato Regionale, garantisce condizioni di assoluta equità tra le due squadre, rendendo la finale ancora più aperta e incerta. La Futsal FC Alghero arriva all’appuntamento conclusivo forte di un percorso solido e in crescita, mentre il Cus Cagliari si presenta con un gruppo strutturato e abituato a gestire partite di alta intensità. Due squadre diverse per caratteristiche, ma accomunate dallo stesso obiettivo: conquistare il titolo regionale. “Sono le partite che ogni giovane atleta sogna di giocare”, è il sentimento che accompagna la vigilia, dove oltre alla tecnica saranno determinanti anche la gestione della pressione e la tenuta mentale. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 11: Cabras si prepara così a incoronare la regina del futsal Under 19 sardo.