Futsal Fc Alghero cede alla Villacidrese

ALGHERO - La Futsal Fc Alghero esce sconfitta a testa alta dal confronto contro la Villacidrese, vicecapolista del campionato, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. I giallorossi di mister Tente hanno disputato una prova complessivamente positiva, dimostrando carattere, organizzazione e grande spirito di sacrificio. La prima frazione si chiude sullo 0-1 in favore degli ospiti, risultato maturato a seguito di una disattenzione difensiva su palla da fermo.



Nonostante lo svantaggio, la Futsal FC Alghero dà costantemente l’impressione di essere pienamente in partita, rispondendo colpo su colpo alle giocate dei gialloblù e mantenendo equilibrio e intensità. Nella ripresa cresce ulteriormente la qualità delle conclusioni verso la porta e migliora la vena realizzativa dei giallorossi, che prendono nettamente in mano il pallino del gioco. La squadra crea diverse occasioni, ma nei momenti chiave paga alcune scelte sbagliate che consentono alla Villacidrese di sfruttare al meglio le proprie opportunità e chiudere il match sul definitivo 3-4.



Sul fronte giovanile, continua invece il momento straordinario dell’Under 19 della Futsal FC Alghero. I ragazzi di mister Neri chiudono il girone di Coppa Italia da imbattuti con un percorso perfetto: sei vittorie su sei incontri disputati. Un risultato che vale la qualificazione alla Final Four del 22 febbraio, dove i giallorossi affronteranno Cus Cagliari, Serramanna e Domus Perdaxius, confermando l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile.