Cor 10:19 Futsal Fc Alghero U19 Campione regionale Il risultato finale di 2-1, firmato dalle reti di Correddu e Quintilio, racconta solo in parte la straordinaria battaglia andata in scena sul parquet di Cabras



ALGHERO - La Futsal FC Alghero Under 19 conquista il titolo di Campione Regionale 2026 al termine di una finale intensa, combattuta e spettacolare, disputata questa mattina, contro il Cus Cagliari. Il risultato finale di 2-1, firmato dalle reti di Correddu e Quintilio, racconta solo in parte la straordinaria battaglia andata in scena sul parquet di Cabras. Fin dai primi minuti, la gara si è dimostrata equilibrata e ad alto tasso agonistico. Il Cus Cagliari, formazione solida e ben organizzata, ha provato a imporre il proprio ritmo, chiudendo gli spazi e ripartendo con pericolosità. I giovani algheresi, però, sostenuti da un tifo caloroso e incessante, hanno risposto con determinazione, senza mai arretrare. Il match si è sbloccato grazie a una splendida azione corale della Futsal FC Alghero, capace di superare la difesa avversaria con rapidità e precisione.



Il raddoppio è arrivato su una giocata da pivot, culminata in una conclusione rocambolesca che, dopo aver colpito entrambi i pali, si è insaccata in rete. Il Cus Cagliari ha accorciato le distanze nei minuti finali con una buona soluzione da palla inattiva, riaprendo momentaneamente la partita. Nel secondo tempo la tensione è salita ulteriormente, con ogni episodio potenzialmente decisivo. I ragazzi guidati da Mister Neri hanno però dimostrato grande maturità e lucidità, gestendo con attenzione i momenti chiave fino al triplice fischio, che ha sancito la vittoria e fatto esplodere la gioia di squadra, staff e tifosi. Al termine della gara, lo staff tecnico algherese ha voluto sottolineare il valore del percorso compiuto:



«Sapevamo che il Cus Cagliari ci avrebbe messo in difficoltà: è una squadra di grande qualità. Ma questi ragazzi hanno dimostrato carattere, sacrificio e unione. Hanno lavorato duramente per tutta la stagione e meritano questo traguardo. È un successo che dà lustro a tutta la città». Questo titolo rappresenta molto più di un trofeo: è la conferma della solidità e della crescita del progetto giovanile della Futsal FC Alghero. La squadra si prepara ora ad affrontare le fasi nazionali, portando con sé entusiasmo, ambizione e l’orgoglio di un’intera comunità. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Andrea Alessandrini per l’importante risultato, complimentandosi con i giocatori, lo staff tecnico e quello dirigenziale del settore Futsal.