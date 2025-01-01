Alguer.it
Cor 19:01
Futsal Fc Alghero, buon pari a Villacidro
Un punto prezioso ma tante recriminazioni per il Futsal FC Alghero, che sul difficile campo della Villacidrese strappa un pareggio dopo una prova di carattere e qualità
Futsal <i>Fc</i> Alghero, buon pari a Villacidro

ALGHERO - I ragazzi di Mister Tente disputano una prestazione convincente, nonostante episodi arbitrali che hanno inevitabilmente condizionato il risultato finale. Sono i biancoblu di Villacidro a portarsi in vantaggio, ma gli algheresi reagiscono con determinazione trovando il pareggio nel finale di primo tempo. Nella ripresa il Futsal FC Alghero alza i ritmi e ribalta il risultato fino all’1-3, controllando con autorità la gara. Nel momento migliore, però, arriva l’episodio che cambia l’inerzia del match: a gioco fermo, un giocatore della Villacidrese colpisce con una testata il tecnico algherese. L’arbitro, incredibilmente, non interviene e lascia in campo il protagonista del gesto, episodio che avrebbe dovuto comportare l’espulsione diretta.

Da quel momento la partita si incattivisce, con gli animi accesi e una direzione di gara che fatica a mantenere il controllo. La Villacidrese ne approfitta, trova il gol del 2-3 e, rinvigorita, agguanta poi il pareggio. I giallorossi reagiscono con orgoglio e si riportano nuovamente avanti grazie a rapide e pericolose ripartenze, ma nei minuti finali arriva il definitivo 4-4, con i padroni di casa abili a sfruttare una ribattuta al limite dell’area. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per come è maturato, ma che conferma la crescita e la solidità del gruppo algherese. È iniziato anche il campionato U19, con l’esordio vincente dei ragazzi di Mister Neri, capaci di imporsi in trasferta contro il Villasor con un pirotecnico 5-7. Ottimo inizio per i giovani giallorossi, che dimostrano entusiasmo e buone prospettive per il prosieguo della stagione.
