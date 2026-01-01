Cor 12:37 Futsal Fc Alghero festeggia la salvezza Una vittoria che non regala solo la salvezza matematica, ma proietta i giallorossi al sesto posto in classifica a una sola giornata dal termine del campionato



ALGHERO - Con una prestazione di forza e maturità, la Futsal FC Alghero espugna il campo dello Zb Olbia con un rotondo 3-8, mettendo ufficialmente in cassaforte la permanenza nel campionato di serie C. Una vittoria che non regala solo la salvezza matematica, ma proietta i giallorossi al sesto posto in classifica a una sola giornata dal termine del campionato. Non c’è stata storia al palazzetto di Golfo Aranci. Gli uomini di Mister Tente sono scesi in campo con la fame di chi sapeva di avere il match point tra le mani, e che non ci fosse margine di errore.



Il risultato finale di 8-3 fotografa perfettamente un incontro approcciato con la giusta cattiveria agonistica e gestito con intelligenza tattica. I senatori hanno guidato la carica, ma è stata ancora una volta la freschezza dei tanti giovani in rosa a fare la differenza nei momenti chiave. Il traguardo raggiunto ha un sapore speciale per la società. Ad inizio stagione la scommessa era chiara, ma non scontata: puntare su un nucleo ampio di giovani Under 19, affiancandoli a pochi elementi Senior di esperienza. Sotto la guida tecnica di Tente, questo mix si è rivelato vincente. Quello che doveva essere un "anno di formazione" si è trasformato in un percorso di crescita vertiginosa.



La salvezza conquistata in anticipo dimostra che la programmazione paga e che le basi per le stagioni future sono più solide che mai, la sensazione dal team giallorosso e che senza svariate situazioni fortemente negative subite durante il campionato, la classifica potesse essere sensibilmente migliore. «Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio anno - commentano dalla società giallorossa. Vedere questi ragazzi crescere partita dopo partita è la nostra vittoria più grande». Con il sesto posto in tasca e la mente libera da calcoli salvezza, la Futsal FC Alghero si prepara ora all'ultimo atto della stagione. Sabato prossimo, tra le mura amiche, arriverà l'Oristanese. Sarà l'occasione perfetta per ricevere l'abbraccio del proprio pubblico e chiudere in bellezza un'annata che segna l'inizio di un nuovo, ambizioso capitolo per il calcio a 5 algherese.