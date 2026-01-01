Cor 18:16 Futsal Fc Alghero travolgente col Villasor Doveva essere una gara con un solo risultato possibile, e così è stato. Dopo alcune prestazioni casalinghe positive ma poco premiate dalla classifica, la Futsal FC Alghero, nel campionato di serie C1, torna finalmente a raccogliere punti e fiducia



ALGHERO - Sul campo del Villasor, i giallorossi hanno disputato una partita praticamente perfetta, imponendosi con un netto 2-9 al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine. Nonostante le recenti battute d’arresto davanti al pubblico di casa, la squadra non aveva mai perso fiducia nei propri mezzi. Ciò che era mancato nelle ultime settimane era soprattutto la concretezza sotto porta, ritrovata invece con grande efficacia nella trasferta campidanese. Contro il Villasor è arrivata una prestazione corale, fatta di intensità, qualità di gioco e cinismo sotto porta.



Tre punti fondamentali che permettono alla formazione algherese di respirare in classifica e che confermano il valore di un roster capace di ambire anche a obiettivi più ambiziosi rispetto alla semplice permanenza nella categoria. Le buone notizie per i colori giallorossi arrivano anche dal settore giovanile. L’Under 19 continua infatti il proprio percorso vincente, confermando l’ottimo lavoro svolto con i giovani talenti del territorio. Tra le mura amiche, i ragazzi hanno superato con autorità la Babylon Sassari, imponendosi per 7-2 in un derby dominato dall’inizio alla fine e consolidando così le ambizioni della formazione giovanile.



Ritornando alla prima squadra, il successo di Villasor rappresenta però solo il primo passo verso l’obiettivo stagionale. Sabato prossimo 14 marzo alle ore 15.30, al PalaManchia, la Futsal FC Alghero affronterà la Domus Perdaxius in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Una vittoria consentirebbe ai giallorossi di compiere un passo decisivo verso la permanenza nella categoria e di coronare una stagione fatta di lavoro e sacrifici. La società chiama a raccolta tutta la città: tifosi, appassionati e famiglie sono invitati a riempire le tribune del palazzetto per sostenere la squadra in una sfida fondamentale. L’ingresso sarà libero e il calore del pubblico algherese potrà diventare, ancora una volta, il sesto uomo in campo.