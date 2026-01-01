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Cor 18:58
Futsal Fc Alghero: Missione compiuta in C1
La Futsal FC Alghero approda all’ultima giornata di Serie C1 con il sorriso di chi ha già centrato il bersaglio grosso. Ora il sogno passa per l´Under 19
Futsal <i>Fc</i> Alghero: Missione compiuta in C1

ALGHERO - Cuore, grinta e quel pizzico di follia che nel calcio a 5 non guasta mai: la Futsal FC Alghero approda all’ultima giornata di Serie C1 con il sorriso di chi ha già centrato il bersaglio grosso. Grazie a una rincorsa determinata, i giallorossi hanno blindato la salvezza matematica con un turno d'anticipo, trasformando la trasferta di oggi a Porto Torres in una passerella meritata, ma non per questo priva di stimoli. Trasferta a Porto Torres quindi per i ragazzi di Mister Tente obbligati a garantire la contemporaneità di orario nell'ultima giornata. L'obiettivo è chiudere in bellezza. Oggi, sul manto turritano, la prima squadra scenderà in campo con la mente libera dal peso della classifica. Dopo una stagione intensa, vissuta lottando su ogni pallone dopo un tangibile percorso di crescita, i ragazzi di Alghero cercheranno di onorare l’impegno per chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Sarà l'occasione per dare spazio a chi ha giocato meno e per ringraziare i tifosi che vorranno seguire la squadra nella città Turritana. Se la prima squadra può finalmente tirare un sospiro di sollievo, la tensione resta altissima per il settore giovanile. I riflettori si spostano infatti su domani mattina, domenica 29 marzo alle ore 11, quando il PalaManchia diventerà una vera e propria bolgia per la formazione Under 19. I giovani talenti algheresi, contro il Domus Chia Perdaxius, si giocheranno, tra le mura amiche, il pass per le semifinali del campionato regionale. Una sfida da "dentro o fuori" che rappresenta il coronamento di un percorso di crescita straordinario. La società chiama a raccolta tutto il pubblico cittadino: il supporto del sesto uomo in campo sarà fondamentale per spingere i ragazzi verso un traguardo storico che darebbe ulteriore lustro al progetto Futsal FC Alghero.
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