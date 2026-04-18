Cor 13:10 Al Calabona il roadshow sulla Telemedicina La tappa di Alghero è la prima di tre appuntamenti che porteranno il confronto sulla sanità digitale nei territori della Sardegna: appuntamento lunedì presso l´Hotel Calabona di Alghero



ALGHERO - Il 20 aprile 2026, presso l'Hotel Calabona di Alghero, prende avvio il ciclo di roadshow itineranti promossi da Ares Sardegna nell'ambito di MEDS - Medicina Digitale Sardegna, l'accademia per l'incremento delle competenze digitali dei professionisti del SSR, realizzato in attuazione della Missione 6 C.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La tappa di Alghero è la prima di tre appuntamenti che porteranno il confronto sulla sanità digitale nei territori della Sardegna. Il titolo scelto per l’iniziativa, "Orizzonti della sanità digitale. Dalle tecnologie alle persone, il futuro è già qui", esprime con chiarezza la prospettiva che anima il progetto: la digitalizzazione come strumento concreto al servizio dei professionisti e dei pazienti, capace di migliorare l’accesso alle cure, la qualità dell’assistenza e l’efficienza dei servizi.



Al centro della giornata la Telemedicina e il suo ruolo nel sistema sanitario regionale e nazionale. I lavori affronteranno lo stato di attuazione della telemedicina in Sardegna, le esperienze già operative sul territorio - dalla televisita ai modelli integrati di telemonitoraggio e teleriabilitazione - e il quadro nazionale, con un approfondimento sul Fascicolo Sanitario Elettronico, sull'ecosistema dei dati sanitari e sui trend rilevati dall'Osservatorio Sanità Digitale. Spazio anche alle best practice e alla testimonianza diretta dei professionisti sanitari che hanno fatto della digitalizzazione parte integrante della propria pratica clinica.



Intervengono: Ing. Flavia Lodi, ARES Sardegna; Dott. Alfonso Gigante, ASL Nuoro; ⁠Dott.ssa Valentina Micheluzzi, Università di Sassari; Dott.ssa Serena Battilomo, Ministero della Salute; Prof.ssa Cristina Masella, Osservatorio Sanità Digitale; Dott.ssa Rosangela Beretta, Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, Ambassador MEDS; Modera i lavori il Dott. Massimo Mangia, consulente strategico e divulgatore italiano nel campo della sanità digitale.​ Il roadshow proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori due tappe: il 22 maggio a Oliena per parlare di Intelligenza Artificiale e la sua applicazione in sanità e il 18 giugno a Cagliari, con focus sul patient empowerment, ovvero il coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione della propria salute. Con MEDS e il roadshow territoriale, ARES Sardegna rafforza il proprio impegno nel guidare e governare i processi di innovazione in sanità, promuovendo una trasformazione digitale consapevole, integrata e sostenibile. Un percorso che mette al centro competenze, organizzazione e persone, per rispondere alle sfide evolutive del sistema sanitario.