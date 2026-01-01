Cor 12:27 L’Amatori Rugby Alghero chiude in bellezza Cala il sipario sulla stagione di Serie A (Girone B) per l’Amatori Rugby Alghero, che saluta il proprio pubblico con una prestazione di carattere e una vittoria per 29-20 contro l’Amatori & Union Rugby Milano



ALGHERO - Cala il sipario sulla stagione di Serie A (Girone B) per l’Amatori Rugby Alghero, che saluta il proprio pubblico con una prestazione di carattere e una vittoria per 29-20 contro l’Amatori & Union Rugby Milano. Sul prato del "Maria Pia", nella diciottesima e ultima giornata di campionato, i ragazzi di Marco Anversa hanno centrato il successo pieno conquistando anche il punto di bonus offensivo, grazie alle quattro mete messe a segno. Concludendo il campionato a quaranta punti posizionandosi al quinto posto in classifica.



La gara è stata vibrante sin dai primi minuti, con l'Alghero capace di portarsi subito avanti e gestire il ritorno di una squadra milanese in forte crescita tecnica. Il finale di stagione sorride così ai colori gialloneri, che consolidano il quinto posto in classifica generale con 40 punti, frutto di un percorso solido e di un legame mai scalfito con la propria tifoseria.



Soddisfatto a fine gara l'allenatore algherese: "Penso che abbiamo salutato il nostro pubblico alla grande, come era giusto fare per tutti quelli che ci hanno supportato per tutto l’anno e per tutti questi anni. È stata una partita veramente bellissima: sapevamo che non sarebbe stato facile perché il Milano è una squadra in crescita, ma abbiamo chiuso con una vittoria da cinque punti."



Con questo successo, la società desidera ringraziare infinitamente ogni singolo sostenitore, gli sponsor e i partner che hanno reso possibile questa stagione. L'Amatori Rugby Alghero dà appuntamento a tutti ad ottobre 2026 per l'inizio del nuovo campionato, con l'obiettivo di continuare a onorare il rugby algherese sui campi nazionali.



AMATORI RUGBY ALGHERO – AMATORI & UNION RUGBY MILANO 29-20



ALGHERO: May (44’ st Andreetto), Delrio (43’ st Deligios), Serra (44’ st Bombagi), Russo, Navarro (14’ st Pedroni), Mazzone, Tancredi, Lenoci, Canulli, Shelqeti (10’ st Wright), Cincotto, D’Ambola, Muciaccia (39 st Langelloto), Garziera (19’ st Marchetto), Ruijgrok.

Allenatore: Marco Anversa.



UNION MILANO: Trivillin, Tesser (15’ st Stella), Curti Riccardo, Casarin, Crepaldi, Riva (15’ st Elemi), Fontana, Pavesi (21’ st Rolla Tommaso), Grossi, Signorelli, Querin (10’ st Ronza), Proietti, Curti Valerio, Guidetti, Mastropasqua.



A disposizione: Rolla Filippo, Rondani, Carozzo, Borio.

Allenatore: Federico Grangetto.