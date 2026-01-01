Cor 19:00 Rugby: Valanga giallonera in C Perentorio 92 a 3 contro il Rugby Olbia. Continua la marcia inarrestabile della formazione cadetta dell´Amatori Rugby Alghero nel Campionato Regionale di Serie C



ALGHERO - Continua la marcia inarrestabile della formazione cadetta dell'Amatori Rugby Alghero nel Campionato Regionale di Serie C. Domenica pomeriggio, sul prato di casa del "Maria Pia", la capolista imbattuta ha offerto l'ennesima prova di forza, dilagando con un perentorio 92 a 3 contro il Rugby Olbia e consolidando saldamente il primo posto in classifica. È un successo dal sapore speciale, che il gruppo ha voluto dedicare interamente a Elias Cadoni. Il giovane flanker, grande protagonista di questa stagione, giovedì scorso ha subito un grave infortunio alla caviglia in allenamento ed è stato operato in queste ore. Ne avrà per alcuni mesi, ma tutta la squadra e la società lo aspettano a braccia aperte per la prossima stagione. A guidare i ragazzi a bordo campo c'era Marco Spirito, costretto a un forfait dell'ultimo minuto come giocatore, ma puntuale nel dirigere le operazioni dalla panchina.



Al fischio finale, proprio Marco Spirito ha espresso tutta la sua soddisfazione per il percorso della squadra: "ì«È stata una bella prestazione, di grande maturità, da parte di una squadra che sta portando a termine una grandissima stagione. Gli schemi sono collaudati e i ragazzi ora sono consapevoli di essere forti, lo dimostrano a ogni partita. Sono i frutti di un duro e intenso lavoro iniziato a settembre, non c'è nulla di casuale o di fortuito. La soddisfazione più grande è quella di poter mettere in campo dei giovani poco più che esordienti e riuscire a mantenere ugualmente alto il livello di intensità e di qualità in campo». A livello individuale, il tecnico ha le idee chiare: «Oggi il migliore in campo per me è stato Mattia Langellotto, seguito a ruota da Rapisarda e Mazzone. Merita una menzione particolare anche Canessa, che nei 30 minuti in uscita dalla panchina ha avuto un grandissimo impatto in difesa, e un plauso va a Cocco: un ragazzo del 2008 che ha giocato 80 minuti da vero veterano».



Nonostante i numeri da capogiro, lo staff predica calma in vista del rush finale. «Mancano 3 partite alla fine, non possiamo ancora rilassarci - avverte Spirito. Dobbiamo tenere alta la concentrazione per chiudere al meglio. Ogni partita parte da zero a zero; aver segnato tanto in quella precedente non ti dà alcun vantaggio, anzi, fornisce più motivazioni agli avversari, visto che incontrano i primi in classifica». L'Amatori Alghero si prepara ora all'ultimo decisivo tris di partite per chiudere in bellezza questo campionato perfetto: Domenica 3 maggio: in casa al "Maria Pia" contro il Capoterra. Domenica 10 maggio: il big match in trasferta sul campo del Sinnai. Domenica 17 maggio: passerella finale in trasferta a Cagliari.