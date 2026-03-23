Cor 10:00 Rugby C, l´Amatori consolida il primato Vittoria netta e leadership confermata per la squadra cadetta dell´Amatori Rugby Alghero. Nel campionato regionale di Serie C, la compagine giallonera domenica 22 marzo ha superato in trasferta i Bulldogs Sassari con il punteggio di 74 a 20, mettendo a segno dodici mete contro le due dei padroni di casa



ALGHERO – La gara si è aperta con un avvio deciso dell'Alghero, capace di trovare subito il vantaggio con due marcature repentine. La reazione dei Bulldogs non si è fatta attendere: approfittando di una inferiorità numerica temporanea degli ospiti (causata da un cartellino giallo assegnato a Gabriel Calabrò), i padroni di casa sono riusciti a segnare e ad accorciare le distanze nella parte centrale del primo tempo. A partire dalle battute finali della prima frazione, l'Amatori Alghero ha ripreso saldamente in mano il controllo delle operazioni, blindando la difesa e dilagando in attacco per tutto il secondo tempo. Il tabellino delle dodici mete giallonere evidenzia la grande vena realizzativa del gruppo: poker personale per Alberto Pedroni (4 mete), doppiette per Marco Spirito, Gabriel Calabrò e Mattia Langellotto, e marcature singole per Michele Marrone e Giulio Andreetto.



Oltre al risultato tecnico, la gara di Sassari ha registrato un evento eccezionale per il club. Nel corso del secondo tempo ha fatto il suo esordio assoluto nel rugby seniores Mourad El Bakhadaoui, 48 anni (classe 1978), sceso in campo accanto al figlio diciassettenne Giuseppe (classe 2008), già titolare nella rosa. Cittadino marocchino residente ad Alghero dal 2000, Mourad è un volto storico e stimato della città (noto per la sua attività di venditore di quadri presso la chiesa di San Francesco) ed ex campione di Taekwondo in patria. Avvicinatosi al rugby recentemente per accompagnare il figlio agli allenamenti, ha mantenuto una condizione atletica tale da meritarsi, all'indomani della fine del Ramadan, la convocazione e il debutto ufficiale in campionato.



«Vittoria netta dell'Alghero, che si conferma leader del campionato, con una vittoria ampia. Molto più sofferta di quanto si pensi, perché fino a metà del primo tempo i Bulldogs hanno resistito e hanno segnato. L'Alghero ha iniziato forte, segnando un paio di mete subito. Poi i Bulldogs, complici un cartellino giallo a Calabrò, si rifanno sotto, segnano e si avvicinano. Poi abbiamo, dal finale del primo tempo a tutto il secondo tempo, in mano la partita e chiudiamo con dodici mete a due». Sull'esordio in famiglia, il player-manager aggiunge: «Sottolineiamo l'esordio di Mourad, in campo insieme al figlio Giuseppe. Mourad vive ad Alghero dall'anno 2000, mentre Giuseppe è nato ad Alghero nel 2008. È una bellissima storia, perché ha 48 anni ha iniziato la sua avventura nel Rugby Seniores. È un grande atleta di Taekwondo, tutti i giorni si allena ed è molto in forma. Ha meritato di entrare in campo, ha giocato nel secondo tempo col figlio. È una bella cosa, giocare con padre e figlio è una cosa che non capita a tutti. È una bella storia di integrazione».