Cor 11:10 L´Amatori Rugby Alghero cadetta è campione Travolto il Capoterra 118-7, primo posto matematico in Serie C con due turni di anticipo. Grande la soddisfazione per l´allenatore Marco Spirito, che guida la squadra insieme a Calabrò



ALGHERO - Una cavalcata trionfale che si corona con la certezza della vetta. L'Amatori Rugby Alghero Cadetta travolge il Capoterra sul prato del "Maria Pia" ieri, domenica tre maggio, con un clamoroso 118-7 e si aggiudica ufficialmente la vittoria del campionato di Serie C con due turni di anticipo. Una partita a senso unico, dominata dal primo all'ultimo minuto dai gialloneri, che continuano il loro percorso netto da imbattuti. Prima del fischio d'inizio c'è stato giusto il tempo per un cambio di programma, con il riposo precauzionale per Marcellan e Deligios, fermati dallo staff durante le fasi di riscaldamento.



A fine gara, l'allenatore Marco Spirito, che guida la squadra insieme a Calabrò, analizza lucidamente un match senza storia, tenendo però alta l'asticella per il finale di stagione: «C'è veramente poco da dire sulla partita, il Capoterra è entrato in campo solo per onore di firma. Con questa vittoria è matematico il primo posto, e quindi la vittoria del campionato, anche se ci mancano ancora due partite in trasferta: a Sinnai domenica prossima e poi a Cagliari. Il nostro obiettivo è chiudere il campionato cercando di vincere tutte le partite, quindi sicuramente non ci rilasseremo. Questa squadra sta dimostrando sul campo di valere ampiamente la categoria superiore tecnicamente, fisicamente e mentalmente».



Essendo l'ultima gara casalinga della stagione, il post-partita è stato l'occasione per celebrare il gruppo. La società ha organizzato una piccola premiazione per i giocatori che si sono distinti durante l'anno, pur sottolineando come siano veramente tanti i ragazzi cresciuti esponenzialmente da settembre a oggi. I riconoscimenti individuali hanno visto premiati Langellotto (miglior giocatore della stagione), Marrone (miglior avanti), Pedroni (miglior trequarti) e il giovanissimo Cocco (miglior giovane). Un premio speciale e doveroso è andato anche al capitano Pirisi e a Elias Cadoni, a cui la squadra ha rinnovato l'affetto dopo il grave infortunio della scorsa settimana.