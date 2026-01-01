Cor 11:19 Amatori Rugby cede di misura al Cus Milano Domenica 22 marzo, l´Amatori Rugby Alghero ha affrontato il CUS Milano sul campo di Maria Pia. La gara, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A (Girone 2), si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 16 a 17



ALGHERO - Il match si sblocca nei primi minuti grazie alla precisione di Mazzone, che trasforma due calci di punizione portando l'Alghero sul 6-0. Il CUS Milano risponde al 13’ con la meta di Morandino, trasformata da Borzone. L'Amatori Alghero riprende il controllo alla mezz'ora: Cincotto va in meta e Mazzone trasforma, fissando il punteggio sul 13-7. Un piazzato di Borzone chiude il primo tempo sul 13-10. Nella ripresa, i lombardi trovano il controsorpasso al 4’ con la meta di Festa (trasformata da Borzone). Al 7’ Mazzone accorcia le distanze su punizione (16-17). Nei minuti finali, la formazione algherese ha a disposizione l'ultimo possesso per ribaltare il punteggio, ma l'azione sfuma.



Con questo risultato, l'Amatori Alghero incassa il punto di bonus difensivo e si conferma al quinto posto in classifica con 30 punti. Il CUS Milano sale a quota 51, consolidando la terza posizione dietro alla capolista Piacenza e al Parma (entrambe a 57 punti). Sabato 28 marzo, per la sedicesima giornata di campionato, l'Amatori Alghero affronterà in trasferta il Rugby Lecco (attualmente ottavo con 20 punti). «Stiamo perdendo le partite in casa di un solo punto, incredibile. Come abbiamo perso con la prima in classifica di un punto, perdiamo di un punto contro la terza. Da una parte è un segnale positivo che la squadra c'è, combatte, ha voglia di un rugby molto maschio e duro, dall'altra parte c'è rammarico perché ci manca sempre un punto per festeggiare la vittoria. Questa volta, diverso da Parma, abbiamo avuto l'ultimo pallone per vincerla noi e abbiamo sprecato l'opportunità. Veramente, un grande peccato».





AMATORI ALGHERO – CUS MILANO: 16 - 17



AMATORI ALGHERO: May (17’ st Lanciotti), Navarro, Deligios (17’ st Deligios), Russo, Delrio, Mazzone, Tancredi, Marcellan, Lenoci, Shelqeti, Canulli (10’ pt Wright), D’Ambola, Cincotto (30’ st Muciaccia), Garziera (37’ st Marchetto), Ruijgrok.

A disposizione: Kone, Bombagi.

Allenatore: Marco Anversa

CUS MILANO: Cederna I (15’ st Longo), Gazzola (17’ st Cederna II), Anzaghi (17’ st Ostoni), Borzone, Mazzucchi, Colli, Morandino, Galazzi, Borgonovo, Festa, Balocco, Granieri (29’ pt Cusimano), Nucci (15’ st Alagna), Perini (17’ st Randazzo), Parisi (5’ st Mozzi).

Allenatore: Pietro Boggioni

Arbitro: Daniele Vagnarelli di Milano

Marcatori: 2’ pt pun. Mazzone, 6’ pt pun. Mazzone, 13’ pt meta Morandino e trasf. Borzone, 32’ meta Cincotto e trasf. Mazzone, 35’ pt pun. Borzone, 4’ st meta Festa e trasf. Borzone, 7’ st pun. Mazzone.