Cor 9:02 L´Amatori Rugby Alghero ritrova il successo Il prossimo impegno per l´Amatori Rugby Alghero è infatti in programma domenica 22 marzo: al campo "Maria Pia" arriverà il CUS Milano Rugby (fischio d´inizio ore 14:30)



ALGHERO – Ritorno alla vittoria per l'Amatori Rugby Alghero. Nella 14esima giornata del campionato di Serie A (Girone 2), la formazione guidata da coach Marco Anversa ha superato in trasferta lo Stade Valdotain con il netto punteggio di 17 a 57, conquistando anche il punto di bonus offensivo. Un successo fondamentale che permette ai catalani di interrompere una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive e di muovere in modo deciso la classifica. L'incontro, disputato alle 12:30 sul prato del Comunale di Sarre, si era aperto in salita per la squadra sarda. Al 24' i padroni di casa conducevano per 10-0. La reazione dell'Alghero è arrivata nel finale della prima frazione di gioco: le mete di Marcellan e Tancredi hanno permesso agli ospiti di andare negli spogliatoi in vantaggio per 10-12.



Nel secondo tempo l'Amatori ha imposto il proprio ritmo, dilagando nel punteggio complice anche l'inferiorità numerica dei valdostani (cartellino rosso a Gontier al 6' st). I ragazzi dell'Amatori hanno varcato la linea di meta per altre sei volte, chiudendo l'incontro sul definitivo 17-57. A fine gara è arrivato il commento soddisfatto dell'allenatore Marco Anversa, che ha elogiato la tenuta fisica e mentale del gruppo:«Bellissima partita, il primo tempo è stato un po' duro, perché loro hanno messo tanta aggressività e giocavano in casa, erano sospinti da un buon clima, da un buon pubblico che li sostiene molto. I ragazzi alla lunga sono usciti e abbiamo macinato un bellissimo 57-17. Era importante tornare in Sardegna con una vittoria, con cinque punti. Torniamo a vincere, siamo contentissimi. Ora ci riposiamo un attimo e poi testa a Milano la prossima settimana».



STADE VALDOTAIN RUGBY – AMATORI RUGBY ALGHERO 17 - 57 (pt 10-12)

Luogo e data: Campo Comunale Sarre (AO), 15 marzo 2026 – ore 12:30

Arbitro: Zerbinati (RO). Giudici di linea: Catalfamo (TO), Barrafranca (AL).



Marcatori: Primo Tempo: 11' cp Maietti (SV) 3-0; 24' meta Gramajo tr. Maietti (SV) 10-0; 35' meta Marcellan tr. n.19 (ALG) 10-7; 38' meta Tancredi nt (ALG) 10-12. Secondo Tempo: 3' meta n.22 tr. n.19 (ALG) 10-19; 6' meta Shelqeti tr. n.19 (ALG) 10-26; 8' meta Gandossi tr. Maietti (SV) 17-26; 12' cp Mazzone (ALG) 17-29; 14' meta Kone tr. n.19 (ALG) 17-36; 20' meta Marcellan tr. n.19 (ALG) 17-43; 26' meta n.17 tr. n.19 (ALG) 17-50; 34' meta Tancredi tr. May (ALG) 17-57.



Provvedimenti disciplinari: Cartellini gialli: 17' pt Gontier (SV), 34' pt Beukes (SV), 10' st n.16 (ALG). Cartellini rossi: 6' st Gontier (SV).



Sostituzioni Stade Valdotain (secondo tempo): 1' st: esce n.8 Duc entra n.23 Chierici; esce n.3 Chemigan entra n.17 Suarez. 5' st: esce n.6 Donnet entra n.19 Torriani. 18' st: esce n.2 Gandossi entra n.18 Marchesini; esce n.4 Henriod entra n.20 Calvone; esce n.15 Gramajo entra n.21 Lo Tufo.



Sostituzioni Amatori Alghero: 17' pt: entra Lenoci esce Russo. 27' st: esce n.17 entra n.24. 32' st: esce Mazzone entra n.20; esce n.19 entra n. 21.