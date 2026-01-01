S.A. 12:03 Amatori Alghero Serie C vince a Sinnai I gialloneri superano le insidie del vento e di un primo tempo in parità, imponendosi per 33 a 14 con quattro mete nella ripresa. Domenica la chiusura della stagione a Cagliari



ALGHERO - Una prova di resistenza e cinismo permette alla squadra cadetta dell'Amatori Rugby Alghero di espugnare il campo del Sinnai con il punteggio di 33 a 14. Nella penultima giornata del torneo, i ragazzi guidati dai tecnici Marco Spirito e Calabrò hanno piegato una formazione di casa storicamente ostica. Dopo un primo tempo condizionato dal forte vento e chiuso in perfetta parità sul sette a sette, in cui gli algheresi hanno pagato la troppa foga agonistica fallendo diverse occasioni a un passo dalla linea di marcatura, la vera svolta tattica è arrivata nella ripresa. I gialloneri hanno cambiato marcia, eluso la stanca retroguardia locale e messo a segno quattro mete in rapida successione con Marcellan, Calabrò, Daga e Navarro, archiviando definitivamente la pratica prima del sussulto finale dei padroni di casa.



A margine dell'incontro, l'allenatore Marco Spirito ha commentato a caldo l'andamento della sfida riconoscendo i meriti degli avversari: «Partita veramente tosta, Sinnai è squadra molto fisica, ha un pubblico caldo che si fa sentire, e in casa sono veramente difficili da battere. Nel primo tempo c'è stata troppa foga di segnare, qualche individualismo ha impedito di marcare almeno 3 mete praticamente fatte. Ma nonostante gli errori e la meta assurda presa nel primo tempo, non ci siamo scomposti, abbiamo serrato i ranghi e giocato un grande secondo tempo, con molta più testa, e chiuso la partita con un gran risultato. Complimenti al Sinnai, in casa sono storicamente imbattibili, e anche oggi hanno venduto veramente cara la pelle. Gran bella partita, penso che il pubblico, risultato a parte, si sia divertito». Il sipario sulla stagione calerà definitivamente domenica 17 maggio, con l'ultima trasferta in programma sul campo del Cagliari.



La gara, terminata 14 a 33 in favore degli ospiti (zero a cinque i punti validi per la classifica del campionato), ha visto la seguente formazione titolare per l'Alghero: Murineddu, Spirito, Rapisarda, Tveraga, Langellotto, Cocco, Marrone, Marcellan, Calabrò, Anversa, Navarro, Pedroni, Deligios, Lanciotti e Mazzone. A gara in corso sono subentrati Peana, Pirisi, B. Rizzo, Canessa, Daga, Andreetto e D. Rizzo. Le mete algheresi portano la firma di Mazzone (25'), Marcellan (45'), Calabrò (50'), Daga (58') e Navarro (60'), supportate da un quattro su cinque nelle trasformazioni ai pali di Anversa. Per i padroni di casa del Sinnai mete al 26' e all'80', con due trasformazioni a segno su tre tentativi.