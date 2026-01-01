Cor 10:04 Beffa all´ultimo secondo per l´Amatori Alghero L´Amatori Rugby Alghero si arrende per 37-38 contro il Rugby Parma, capolista del girone 2 della serie A. Domenica primo marzo, sul prato di Maria Pia, i sardi sfiorano l´impresa ma cedono i punti decisivi proprio all´ultimo respiro



ALGHERO - Una sconfitta che brucia, arrivata sul filo della sirena. L'Amatori Rugby Alghero si arrende per 37-38 contro il Rugby Parma, capolista del girone 2 della serie A. Domenica primo marzo, sul prato di Maria Pia, i sardi sfiorano l'impresa ma cedono i punti decisivi proprio all'ultimo respiro. Per il quindici algherese si tratta della quarta sconfitta consecutiva, ma la prestazione offerta in campo restituisce segnali chiari. I padroni di casa hanno tenuto testa alla prima della classe per tutti gli ottanta minuti, ribattendo colpo su colpo in una gara fisica e tirata. La vittoria è svanita solo all'ultimo piazzato degli emiliani. L'Alghero incassa comunque 2 punti di bonus per la classifica, salendo a quota 26, mentre il Parma incamera 5 punti e si conferma in vetta a quota 57.



A fine gara, l'allenatore Marco Anversa analizza la prestazione della squadra, elogiando l'atteggiamento del gruppo e archiviando l'amarezza per il risultato sfumato in extremis:

«Fa male perdere all'ultimo, ma oggi i ragazzi hanno fatto vedere veramente cosa vuol dire essere una squadra. Bravi comunque. Quando si perde di un punto all'ultimo piazzato dell'ultimo secondo brucia, però questo è lo sport, quindi bene che abbiamo ritrovato questa voglia di giocare, questa voglia di vincere. Sono contento della prestazione dei ragazzi, abbiamo perso contro la prima in classifica di un punto contro una grande squadra».



Amatori Rugby Alghero v Rugby Parma FC 1931 37 a 38 (2 a 5)



Amatori Rugby Alghero: Steenkamp, Delrio, (21° st Mazzone), Serra (cap), Russo, Armani, Anversa, Tancredi, Canulli, Lenoci, Shelqueti, D’Ambola, (21° st Wright), Cincotto, Muciaccia, (5° st Kone), Garziera, Ruijgrok.

A disposizione: Marchetto, Wright, Kone, Marcellan, May, Mazzone, Pedroni, Navarro.

Allenatore: Marco Anversa



Rugby Parma FC 1931: Pagliarini, Abdelaziz, Bianconcini, Bordini, Sorio, Paternieri, Bosi, Manni, (25° st Alcantara), Adorni, Pop, Sharku, (32° st Balestrieri), Caselli, (7° st Mordacci), Kakaliashvili, (1° st Connolly), Gosa, Cali.

A disposizione: Nisica, D’Amico, Morelli, Balestrieri, Mordacci, Alcantara, Colla, Connolly.

Allenatore: Filippo Frati



Arbitro: Acciari Paolo (PG)

Assistenti: Matteo Uccheddu (NU) Dui Massimiliano (NU)



Primo tempo: 5° meta tr. Paternieri 0 7, 9° meta Tancredi tr.Anversa 7 a 7, 22° cp Steenkamp 10 a 7, 34° meta Gosa tr. Paternieri 10 a 14, 37° cp Steenkamp 13 a 14, 40° cp Paternieri 13 a 17.



Secondo tempo: 2° meta May tr.Steenkamp 20 a 17, 12° meta Connoly tr. Paternieri 20 a 24, 16° cp Steenkamp 23 a 24, 19° meta punizione Parma 23 a 31, 27° meta Lenoci tr. Steenkamp 30 a 31, 36° meta punzione Alghero 37 a 31, 40° meta Alcantara tr. Paternieri 37 a 38.



Cartellini gialli: 23° pt. May, 11° st Delrio, 19°st Ruijgrok, 37° st Morelli.

Giornata parzialmente coperta spettatori 200 circa



Punti in classifica conquistati: Amatori Rugby Alghero 2, Rugby Parma FC 1931 5.