Cor 15:56 Avviso Lavoras per i Comuni sardi Lavoro e inclusione: pubblicato l’Avviso LavoRAS con 39 milioni per i cantieri di nuova attivazione 2026



CAGLIARI - L’avviso disciplina l’erogazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di cantieri finalizzati all’incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con particolare attenzione alle persone con basso livello di occupabilità, contribuendo al rafforzamento dei processi di sviluppo locale e coesione territoriale. In merito al nuovo avviso pubblico nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo LavoRAS, finalizzato all’attuazione della misura “Cantieri di Nuova Attivazione – Annualità 2026”. Il programma trova nuova attuazione grazie alle risorse previste dalla Legge di Bilancio: per il 2026 sono stati stanziati 39 milioni di euro, ripartiti tra 327 comuni della Sardegna, secondo criteri definiti dalla stessa Giunta regionale.