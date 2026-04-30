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Alguer.itnotiziesassariOpinioniLavoroRipartiamo dal lavoro nel nord ovest Sardegna
Sergio Mura 10:53
L'opinione di Sergio Mura
Ripartiamo dal lavoro nel nord ovest Sardegna
<i>Ripartiamo dal lavoro nel nord ovest Sardegna</i>

La festa del 1° Maggio è certamente una ricorrenza importante e a nostro parere richiede un'at- tenzione e un amore che sappia andare oltre le formule o le frasi fatte. Secondo noi della Cisl di Sassari, partendo dall'onesta osservazione del contesto del nostro territorio abbiamo l’occasione per rimettere in moto un ragionamento che guardi con decisione e speranza alla risoluzione dei problemi. A Sassari e in tutto il Nord-Ovest della Sardegna il lavoro resta lo snodo attorno al quale ruota moltissimo altro. Oggi i problemi sul lavoro riguardano chi un’occupazione ce l’ha, ma vive nell’incertezza del futuro e nella difficoltà del presente con retribuzioni insufficienti. Ma riguardano sopratutto chi l'occupazione l’ha persa e fatica a rientrare in gioco. E i problemi del lavoro riguar- dano i tanti giovani delle nostre comunità che cercano una strada nel lavoro e finiscono, molte
volte, per trovarla lontano da qui. Noi della CISL di Sassari tocchiamo con mano queste situazioni ogni giorno e siamo immersi nella trincea delle difficoltà schierando tutto il nostro impegno e le nostre migliori forze. Le difficoltà sono evidentissime nei nostri servizi, specialmente patronato e caf, o nelle nostre associazioni (ad esempio Adiconsum e Sicet, nei luoghi di lavoro, nelle comunità più esposte e nelle aree interne che si svuotano lentamente. I dati raccontano una realtà, ma dietro quei numeri noi vediamo vite: famiglie in difficoltà, lavoratori che desiderano certezze, persone senza lavoro che chiedono occasioni per ripartire. Ecco perché il 1° Maggio, secondo noi, deve avere un significato concreto: riportare al centro dei ragionamenti e delle azioni il lavoro, superando le frasi fatte e il rischio di essere immersi in una ritualità senza l'umano al centro. Non bastano annunci o buone intenzioni. Servono interventi capaci di generare occupazione sta- bile, investimenti ben orientati, percorsi formativi utili ad affrontare i cambiamenti e un sistema di servizi che accompagni davvero chi è più in difficoltà. Non possiamo permetterci di lasciare qualcuno indietro: ogni persona senza lavoro ci riguarda da vicino e il nostro compito è trasformare quella condizione in una possibilità vera di riscatto e dignità. La CISL di Sassari c'è e continuerà a esserci, con serietà e continuità. Il lavoro non è una questione tra le tante. È ciò che tiene insieme una comunità, che dà stabilità e prospettiva. Ripartire dal lavoro vuol dire restituire fiducia al territorio e costruire futuro.
È tutto qui il significato più vero del 1° Maggio e la direzione del nostro impegno quotidiano.

*Per la Segreteria della Cisl di Sassari
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