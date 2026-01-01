S.A. 19:14 Cooperative sociali: nuovi contributi Nello specifico, è previsto un rimborso fino all’80% della retribuzione per i soci lavoratori svantaggiati e fino al 50% per i soci lavoratori non svantaggiati



CAGLIARI - E' stato pubblicato il nuovo Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto occupazione a favore delle Cooperative Sociali di tipo B, in attuazione della Legge Regionale n. 16/1997 e della Legge n. 381/1991. «L’obiettivo di questo intervento – dichiara l’assessora del Lavoro Desirè Manca – è rafforzare le politiche regionali volte a promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate, sostenendo il sistema cooperativistico e incentivando in particolare l’occupazione stabile. Mettiamo a disposizione 3 milioni di euro di risorse regionali per valorizzare il ruolo delle cooperative sociali e favorire percorsi di inserimento lavorativo duraturi».



L’Avviso si inserisce nel quadro del regime “de minimis" e promuove in modo particolare l’inserimento a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati, per i quali è previsto il contributo più elevato. Nello specifico, è previsto un rimborso fino all’80% della retribuzione per i soci lavoratori svantaggiati e fino al 50% per i soci lavoratori non svantaggiati. «Abbiamo introdotto novità importanti rispetto allo scorso anno – prosegue l’assessora – per rendere le procedure più semplici, rapide e trasparenti. Tra le principali novità si segnalano la semplificazione procedurale, la digitalizzazione del processo con il prospetto lavoratori integrato nel portale SIL Sardegna, lo snellimento delle istruttorie con una maggiore chiarezza operativa». Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale SIL Sardegna.