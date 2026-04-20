Cor 12:21 Giovedì secondo congresso Uilm Sardegna Si terrà giovedì 23 aprile dalle 8.30 nella Sala Congressi del Lazzaretto di Cagliari, in via dei Navigatori, 1. Il titolo del congresso guarda al futuro: “Insieme per rilanciare l´industria”.



CAGLIARI - La situazione dell'industria in Sardegna, le vertenze ancora aperte, l'impatto della guerra e del caro carburante sul comparto. Sono solo alcuni dei temi che saranno trattati nel corso del secondo congresso della Uilm Sardegna che si terrà giovedì 23 aprile dalle 8,30 nella Sala Congressi del Lazzaretto di Cagliari, in via dei Navigatori, 1. Il titolo del congresso guarda al futuro: “Insieme per rilanciare l'industria”. Nel corso della giornata, infatti, oltre all'elezione del gruppo dirigente che guiderà il sindacato dell'industria metalmeccanica per i prossimi quattro anni, si parlerà del presente e del futuro dell'industria in Sardegna. Interverranno, tra gli altri, il segretario nazionale della Uilm Guglielmo Gambardella, la segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru e il segretario generale della Uilm Sardegna Alessandro Andreatta.