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S.A. 16:13
Turismo e pochi addetti nell´Isola
E' scontro Federalberghi-Regione
Gianni Russo di Federalberghi Nord Ovest Sardegna interviene nel dibattito sulla carenza di personale nel settore turistico-alberghiero. La presa di posizione dell´associazione di categoria arriva dopo l´affondo dell´assessora regionale al Lavoro Desirè Manca nei confronti degli operatori turistici per mancanza di qualità del lavoro e dell´offerta
Turismo e pochi addetti nell´Isola. E' scontro Federalberghi-Regione

ALGHERO - «Il turismo non può essere raccontato attraverso semplificazioni che finiscono per penalizzare un intero comparto e alimentare un clima di sfiducia ingiustificato». Lo dichiara Gianni Russo, Vice Presidente di Federalberghi Nord Ovest Sardegna, intervenendo nel dibattito sulla carenza di personale nel settore turistico-alberghiero. La presa di posizione dell'associazione di categoria arriva dopo l'affondo dell'assessora regionale al Lavoro Desirè Manca nei confronti degli operatori turistici per mancanza di qualità del lavoro e dell'offerta [LEGGI].

«Parliamo di un comparto che, secondo i dati di ISTAT e Banca d’Italia, rappresenta circa il 13% del PIL nazionale e coinvolge oltre 3,5 milioni di occupati tra diretti e indiretti. Numeri che danno la misura del ruolo strategico del turismo per l’economia del Paese. Anche in Sardegna il settore è centrale: si stima che il turismo incida in maniera determinante sull’economia regionale, con un peso che può arrivare fino al 25-30% del PIL considerando l’indotto e con decine di migliaia di lavoratori impiegati ogni anno nelle strutture ricettive, nella ristorazione e nei servizi collegati. La grande maggioranza delle imprese opera nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, garantendo occupazione regolare e contribuendo alla crescita economica e sociale dei territori, spesso in contesti dove le alternative occupazionali sono limitate» prosegue Russo.

Russo invita quindi a «non trasformare criticità reali, che esistono e vanno affrontate, in una narrazione generalizzata che rischia di delegittimare un intero settore. Il tema della carenza di personale – aggiunge – è complesso e riguarda fattori strutturali ben noti: stagionalità del lavoro, costo della vita nelle località turistiche, difficoltà nei collegamenti, disallineamento tra domanda e offerta di competenze. Questioni che richiedono politiche attive, formazione e collaborazione tra istituzioni e imprese». E conclude: «Alimentare contrapposizioni o, peggio, un clima di ostilità verso gli operatori turistici significa colpire uno dei pochi comparti che oggi genera occupazione, reddito e sviluppo” Serve invece un approccio equilibrato e costruttivo: da parte nostra confermiamo piena disponibilità al confronto con le istituzioni, ma con una premessa chiara – conclude Russo – non si può costruire il futuro del turismo mettendo sotto accusa chi, ogni giorno, lo rende possibile».
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