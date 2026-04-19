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Cor 12:17
Memoria e impegno civile con Giovanni Impastato
Si è svolta ad Alghero una intensa giornata dedicata alla memoria, alla legalità e alla partecipazione civile, alla presenza di Giovanni Impastato
Memoria e impegno civile con Giovanni Impastato

ALGHERO - La mattina ha visto l’incontro con le classi quinte degli istituti tecnici e una rappresentanza delle quinte dei licei cittadini. L’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e attenta: una platea numerosa, coinvolta e profondamente interessata ai temi affrontati. «È stato particolarmente significativo confrontarsi con i giovani – ha dichiarato Giovanni Impastato – perché è da loro che può nascere un cambiamento reale, fondato sulla consapevolezza e sulla responsabilità».

A conclusione dell’incontro, è stato consegnato al dirigente scolastico, Dott. Angelo Parodi, e a Giovanni Impastato un omaggio simbolico: l’opera artistica del socio Antonio Gallo, raffigurante Giuseppe Impastato insieme al territorio locale. Insieme all’opera, è stato donato anche il volume del socio Carlo Mannoni, “Punta Giglio – Storia di una tutela mancata”, dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale. «Attraverso questi gesti vogliamo tenere viva la memoria e rafforzare il legame tra impegno civile e tutela del territorio» – hanno sottolineato i rappresentanti dell’associazione.

La giornata è proseguita in serata con un secondo incontro aperto alla cittadinanza, che ha registrato una partecipazione significativa, confermando l’attenzione e la sensibilità della comunità sui temi della memoria e dell’impegno civile. «La memoria non è solo ricordo, ma responsabilità quotidiana» – è stato ribadito nel corso dell’incontro serale.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo volontario dei soci, dell’A.N.P.I. sezione di Alghero “Marisa Musu”, il GUS, Alghero Antifascista, il cui impegno ha consentito la realizzazione di un momento di confronto e riflessione condivisa. Un appuntamento che ha ribadito il valore della memoria come strumento attivo per costruire una società più consapevole, fondata sulla legalità, sulla partecipazione e sulla tutela del bene comune.
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