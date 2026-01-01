S.A. 11:45 Programma e politica: la parola ai cittadini Il 16 maggio a Sassari un evento partecipativo promosso dal Movimento Cinque Stelle per costruire il programma della coalizione progressista, partendo dai cittadini



SASSARI -Prende il via anche nel territorio di Sassari il percorso “NOVA. Parola all’Italia”, promosso dal Movimento 5 Stelle, con l’obiettivo di costruire il programma della coalizione progressista partendo dall’ascolto diretto di cittadini, associazioni, imprese e realtà locali. Un percorso che segna una scelta chiara nel metodo: non un programma scritto nei palazzi, ma costruito insieme alle persone, attraverso un processo aperto e partecipativo. Il momento centrale sarà l’evento territoriale in programma il 16 maggio (Oratorio della Chiesa San Giovanni Bosco via Washinton n. 6 ingresso da via Fondazione Rockefeller), organizzato secondo il metodo dell’Open Space Technology, un modello innovativo che viene utilizzato per la prima volta per costruire un programma politico e che mette al centro il contributo dei partecipanti. Non sono previsti relatori o interventi predefiniti: saranno le persone, con le loro esperienze e le loro idee, a costruire i temi di discussione e a dare forma al confronto.



Il percorso si basa su una domanda semplice ma fondamentale: cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani? L’obiettivo è coinvolgere una platea ampia e diversificata, anche oltre i confini tradizionali della partecipazione politica, per raccogliere bisogni reali e tradurli in proposte concrete e credibili. «Si tratta di un’occasione importante per rimettere al centro l’ascolto dei territori e costruire un programma che non sia calato dall’alto, ma condiviso e rappresentativo delle comunità» spiegano i promotori. Nei prossimi giorni proseguiranno le attività di coinvolgimento e confronto con le realtà locali, attraverso incontri e colloqui diretti, in preparazione dell’appuntamento del 16 maggio.



Nella foto: Giusy Piccone del Movimento Cinque Stelle