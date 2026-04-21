S.A. 12:21 Fertilia festeggia i 100 anni di Giuseppina Tessuti Ad augurarle buon compleanno, il sindaco Raimondo Cacciotto e il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, con un omaggio floreale e una pergamena. La signora Pina si è trasferita ad Alghero da Burgos nei primi anni sessanta ed è stata un´insegnante



ALGHERO - La signora Giuseppina Tessuti ha compiuto 100 anni martedì scorso. Nata il 21 aprile 1026, ha festeggiato il compleanno attorniata dai suoi parenti e dal personale della casa per anziani di Fertilia, dove è ospite. Ad augurarle buon compleanno, il sindaco Raimondo Cacciotto e il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, con un omaggio floreale e una pergamena. La signora Pina si è trasferita ad Alghero da Burgos nei primi anni sessanta. Ha svolto in città e nelle borgate la professione di insegnante fino all’età della pensione. Moltissimi suoi alunni la ricordano con affetto e non hanno fatto mancare gli auguri di buon compleanno. Presenti alla festa anche il Sindaco di Burgos Leonardo Tilocca accompagnato dal vice Salvatore Sechi.