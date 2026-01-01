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S.A. 13:05
Laboratori e incontri per gli adolescenti algheresi
Il progetto propone una serie di micro-laboratori creativi pensati come spazi di espressione, partecipazione e protagonismo adolescenziale. Attraverso diversi linguaggi espressivi, i ragazzi e le ragazze saranno accompagnati ad entrare in relazione con i luoghi e le persone
Laboratori e incontri per gli adolescenti algheresi

ALGHERO - Torna ad Alghero dal 9 maggio e per un mese “Risveglia la città!”, il progetto di guerrilla art rivolto ad adolescenti dagli 11 ai 19 anni, promosso dall’Assessorato al benessere della persona, delle famiglie e della comunità e dall’Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero e realizzato dall’Associazione Akròasis. Giunto alla sua seconda edizione, il progetto propone una serie di micro-laboratori creativi pensati come spazi di espressione, partecipazione e protagonismo adolescenziale. Attraverso diversi linguaggi espressivi, i ragazzi e le ragazze saranno accompagnati ad entrare in relazione con i luoghi e le persone.

“La città siamo noi” – questo il messaggio che accompagna il percorso – invita gli adolescenti a sentirsi parte attiva della comunità, lasciando un segno creativo, poetico e visivo rispettoso nello spazio pubblico. «Risveglia la città rappresenta un’occasione concreta per attivare energie positive nei nostri adolescenti, promuovendo benessere, creatività e senso di appartenenza», dichiara l’Assessora Maria Grazia Salaris. Il progetto, ideato e coordinato dalla pedagogista Monia Satta si inserisce all’interno delle azioni del Patto di Comunità Educante per il benessere degli adolescenti e coinvolge gli Istituti scolastici, i comitati di quartiere, le parrocchie e numerose associazioni locali.
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