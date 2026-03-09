S.A. 11:12 3,3 milioni per la rete regionale antiviolenza I finanziamenti sono destinati al funzionamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza e a nuovi interventi di prevenzione e sostegno alle donne vittime di violenza. Approvati oltre 306 mila euro per il potenziamento dei Centri per uomini autori di violenza



CAGLIARI - La Giunta regionale ha programmato oltre 3,3 milioni di euro per il rafforzamento della rete regionale antiviolenza, destinati al funzionamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza e a nuovi interventi di prevenzione e sostegno alle donne vittime di violenza. Le risorse provengono da fondi regionali e statali e garantiranno continuità ai servizi esistenti, l’apertura di nuovi sportelli e il potenziamento delle case rifugio. Previsti anche programmi per autonomia abitativa, inserimento lavorativo e formazione, oltre ad azioni di sensibilizzazione nelle scuole.



L'esecutivo ha approvato, inoltre, la destinazione di oltre 306 mila euro al potenziamento dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV) attivi nell’Isola, nell’ambito delle politiche di prevenzione della violenza di genere. Le risorse derivano da 180 mila euro regionali e 126.531 euro statali. I fondi sosterranno i centri CAM Sardegna (Sassari), CIPM Sardegna (Cagliari) e Centro GAME (Cagliari), con 102.177 euro ciascuno per rafforzare i programmi di responsabilizzazione e prevenzione della recidiva.