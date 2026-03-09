Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSocietà › 3,3 milioni per la rete regionale antiviolenza
S.A. 11:12
3,3 milioni per la rete regionale antiviolenza
I finanziamenti sono destinati al funzionamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza e a nuovi interventi di prevenzione e sostegno alle donne vittime di violenza. Approvati oltre 306 mila euro per il potenziamento dei Centri per uomini autori di violenza
3,3 milioni per la rete regionale antiviolenza

CAGLIARI - La Giunta regionale ha programmato oltre 3,3 milioni di euro per il rafforzamento della rete regionale antiviolenza, destinati al funzionamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza e a nuovi interventi di prevenzione e sostegno alle donne vittime di violenza. Le risorse provengono da fondi regionali e statali e garantiranno continuità ai servizi esistenti, l’apertura di nuovi sportelli e il potenziamento delle case rifugio. Previsti anche programmi per autonomia abitativa, inserimento lavorativo e formazione, oltre ad azioni di sensibilizzazione nelle scuole.

L'esecutivo ha approvato, inoltre, la destinazione di oltre 306 mila euro al potenziamento dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV) attivi nell’Isola, nell’ambito delle politiche di prevenzione della violenza di genere. Le risorse derivano da 180 mila euro regionali e 126.531 euro statali. I fondi sosterranno i centri CAM Sardegna (Sassari), CIPM Sardegna (Cagliari) e Centro GAME (Cagliari), con 102.177 euro ciascuno per rafforzare i programmi di responsabilizzazione e prevenzione della recidiva.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/3/2026
«Fertilia è parte della nostra storia»
Così l’assessore di Ferrara Matteo Fornasini, presente ai festeggiamenti a testimonianza del legame tuttora presente tra la città sarda e la città estense, portando i saluti del Sindaco Alan Fabbri
9/3/2026
Amargura alla città di Porto Torres
Questa mattina la Sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, ha ospitato la cerimonia di consegna della scultura "Amargura - Madri di Gaza per il mondo" dell´artista turritana Cinzia Porcheddu che ha scelto di metterla a disposizione dell´Amministrazione comunale perchè sia esposta al primo piano dello storico edificio di Corso Vittorio Emanuele II, sede istituzionale del Comune di Porto Torres
9/3Stessa lotta, stessi diritti: 10 storie di attivismo
9/3Fertilia, 90° dalla fondazione: sogni e speranze
8/3Storie Sottovoce a Palazzo Ducale
8/38 Marzo, oltre la mimosa: la parità che manca
7/3Donne, riflettiamo sul nostro ruolo nella società
10/2Giorno del Ricordo, storia e memoria
7/2Educare alla memoria per difendere i diritti
7/2Giorno del Ricordo, anticipazione a Fertilia
29/1In Toscana il viaggio dei pastori sardi
28/1Promemoria Auschwitz, c´è Alghero
« indietro archivio società »
11 marzo
Cadavere di una donna nel mare di Alghero
10 marzo
Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero
12 marzo
Grandi eventi sportivi: pubblicato il bando



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)