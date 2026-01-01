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Cor 12:23
EuroDesk, sportello giovani ad Alghero
Raffaella Sanna, Assessora del Comune di Alghero con delega alle Politiche Giovanili: Opportunità di accesso ai servizi per i giovani, la "Carta Giovani Sardegna”
EuroDesk, sportello giovani ad Alghero

ALGHERO - «Un momento di grande rilevanza istituzionale e territoriale che ha riunito istituzioni ed enti impegnati nello sviluppo di politiche giovanili concrete e inclusive. Oltre all’imminente apertura dello Sportello EuroDesk anche nel Comune di Alghero partiranno a breve le azioni per far sì che anche il nostro territorio e le nostre aziende offrano alle nuove generazioni opportunità e vantaggi all’interno di questo circuito».

Così Raffaella Sanna, Assessora del Comune di Alghero con delega alle Politiche Giovanili, sulla presentazione ieri a Sassari della "Carta Giovani Sardegna”, con il Sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, l’Assessora con delega alle Politiche Giovanili Nicoletta Puggioni, l'Assessore regionale Antonio Piu in rappresentanza dell'Assessora Ilaria Portas.

L'iniziativa rientra nella rete europea EuroDesk, di cui fanno parte anche il Comune di Sassari e il Comune di Alghero. Si tratta di uno strumento dedicato ai giovani tra i 14 e i 30 anni pensato per favorire, attraverso sconti e agevolazioni, l'accesso a opportunità e servizi nei settori culturale, formativo, sportivo e ricreativo validi non solo in Sardegna ma in ben 32 paesi europei grazie alla rete EYCA (European Youth Card Association).

Sono 250.000 i giovani tra i 14 e i 30 anni in Sardegna. Già 13.000 - è stato detto nel corso della conferenza stampa - hanno la Carta Giovani. «Grazie davvero ad EuroDesk per questo bellissimo progetto e alla Regione Sardegna, che si è posta l’obiettivo di raddoppiare questo numero e di investire in questo progetto anche per tutto il triennio 2026-2028. Perché i giovani della Sardegna meritano strumenti reali, opportunità tangibili e una comunità che li supporta», conclude Raffaella Sanna.
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