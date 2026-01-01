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S.A. 20:38
Doppio anniversario per Estudi Polifònic 2026
Quest´anno, si celebrano i trent’anni di coralità e i cinquant’anni del Coro Polifonico Algherese. Venerdì il primo appuntamento
Doppio anniversario per Estudi Polifònic 2026

ALGHERO - Da venerdì torna Estudi Polifònic, l'evento musicale che celebra la sua 30esima edizione e il doppio traguardo dei trent’anni della rassegna e dei cinquant’anni del Coro Polifonico Algherese.
Fino a dicembre, Alghero ospiterà un articolato calendario di eventi dedicati alla coralità polifonica, con cori e musicisti impegnati in un dialogo musicale che attraversa epoche, stili e tradizioni. Il pubblico sarà coinvolto in un’esperienza emozionante, che valorizza la ricchezza espressiva del canto corale, tra repertori storici e contemporanei. Il programma si articola in diverse sezioni tematiche: i "Percorsi Polifonici", dedicati al dialogo tra tradizione e contemporaneità; i "Concerts d’Estiu", nel cuore della città; "Senyal del Judici", incentrato sul canto medievale catalano; gli "Encontres Corals", spazio d’incontro tra tradizioni popolari; "Nadal en Polifonia", dedicato alle atmosfere natalizie.

Tra i momenti più significativi dell’edizione 2026, gli eventi speciali per il 50esimo anniversario del Coro Polifonico Algherese, con concerti che vedranno protagonisti cori, solisti e formazioni strumentali. L’apertura del programma è prevista per venerdì 24 aprile (ore 20.30) con il primo dei tre appuntamenti dei Percorsi Polifonici, ospitato nella Cattedrale di Alghero. Protagoniste della serata saranno due prestigiose formazioni del nord Sardegna: i Cantori della Resurrezione di Porto Torres, diretti dal maestro Fabio Fresi, e la Corale Vivaldi di Sassari, guidata dal maestro Daniele Manca.

I Cantori della Resurrezione proporranno un programma che attraversa secoli di musica corale, dal Rinascimento alla contemporaneità, con composizioni di William Byrd e Hans Leo Hassler, accanto a brani di autori contemporanei come Maurizio Sacquegna, Howard Helvey e Antonio Sanna, con le sue elaborazioni su temi della tradizione sarda. La Corale Vivaldi presenterà un programma che intreccia spiritualità e scrittura contemporanea, con musiche di Maurice Duruflé e composizioni dello stesso Daniele Manca, fino alla "Misa a Buenos Aires" di Martín Palmeri, dove il linguaggio del tango si fonde con la tradizione liturgica. Estudi Polifònic è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude & Trigu, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Alghero. La direzione artistica è affidata al maestro Ugo Spanu.
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