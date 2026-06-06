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Primavera nuragica, ultimo appuntamento
Ultimo appuntamento della “primavera nuragica” per La Sardegna verso l’Unesco ad Alghero. Si chiude lunedì 8 giugno il calendario del ciclo di incontri primaverili che per tre date ha interessato Alghero con una conferenza dedicata al tema “La metallurgia del bronzo nella Sardegna nuragica: aspetti principali, analisi archeometriche e Archeologia sperimentale”
Primavera nuragica, ultimo appuntamento

ALGHERO - Si incontreranno sul palco, dialogheranno e si confronteranno Edoardo Balzarini, socio dell’Associazione, Anna Depalmas, Professoressa di Preistoria e Protostoria, UniSS, Antonio Brunetti, Professore di Fisica applicata UniSS, Claudio Bulla, esperto di archeometallurgia RIPAM (Laboratorio Ricerche Integrate di Protostoria e Archeometallurgia del Mediterraneo) UniSS, Matteo Pischedda, esperto di archeometallurgia RIPAM (Laboratorio Ricerche Integrate di Protostoria e Archeometallurgia del Mediterraneo) UniSS. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento de La Sardegna verso l’Unesco, che già nelle date del 15 e 21 maggio - e ora in quella in programma l’8 giugno – ha raccontato in modo nuovo l’unicità straordinaria e identitaria dell’antica civiltà sarda, straordinario asset di sviluppo economico. I nuraghi tra identità, cultura e sviluppo; la magnificenza di Santu Antine; la metallurgia del bronzo, i temi che ad Alghero, grazie agli interventi e alle analisi dei diversi esperti coinvolti dall’Associazione, hanno contribuito a offrire uno sguardo rigoroso e multidisciplinare sulla civiltà nuragica. Appuntamento alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze della Fondazione Alghero.
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