Cor 13:14 Urp Asl Sassari: riapre sportello di Alghero L’ufficio si trova ora al piano terra dell’ospedale Marino di Alghero, in viale Primo Maggio, è collegato in rete con gli altri sportelli e garantirà assistenza alla popolazione catalana e non solo



ALGHERO – La Asl di Sassari riapre ad Alghero l’Ufficio Reazioni con il pubblico. L’ufficio si trova ora al piano terra dell’ospedale Marino di Alghero, in viale Primo Maggio, e’ collegato in rete con gli altri sportelli e garantirà assistenza alla popolazione catalana e non solo. Per consentire un maggiore accesso al servizio la Asl di Sassari ha raddoppiato le linee telefoniche così da garantire anche una maggiore raggiungibilità del servizio. Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00, lunedì e mercoledì, dalle ore 14.00 alle 15.00. Telefono: 079 2084477 oppure 079 2084490 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.