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Sportello del Rumore: 10 anni di attività
«Lo sforzo è dirimere in maniera pacifica le contrapposizioni tra cittadini e attività commerciali e tra le stesse imprese ricercando un punto di equilibrio fra tutte le parti». Lunedì la presentazione ad Alghero
Sportello del Rumore: 10 anni di attività

ALGHERO - Lo Sportello di Conciliazione del Rumore 10 anni di attività per una città sostenibile
Alghero. In occasione dell’apertura al pubblico dello Sportello di Conciliazione del Rumore sarà presentato (lunedì 8 giugno 2026, c/o ex Casa del Caffè via Cagliari) il servizio che verrà erogato ai cittadini, alle attività commerciali e alle imprese sulle regole per le attività accessorie di somministrazione, come gli intrattenimenti musicali. 

«Lo sforzo è dirimere in maniera pacifica le contrapposizioni tra cittadini e attività commerciali e tra le stesse imprese ricercando un punto di equilibrio fra tutte le parti. L’obiettivo è la qualità della vita e la crescita della cultura d’impresa rispettosa delle regole» sottolineano i protagonisti. Saranno presenti l’assessora al Turismo, sviluppo economico e Attività Produttive Ornella Piras, l’assessore all’ Urbanistica, partecipazione e immaginazione civica Roberto Corbia e il comandante della Polizia locale Salvatore Masala.

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