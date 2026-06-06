Cor 10:35 Sportello del Rumore: 10 anni di attività «Lo sforzo è dirimere in maniera pacifica le contrapposizioni tra cittadini e attività commerciali e tra le stesse imprese ricercando un punto di equilibrio fra tutte le parti». Lunedì la presentazione ad Alghero





Alghero. In occasione dell’apertura al pubblico dello Sportello di Conciliazione del Rumore sarà presentato (lunedì 8 giugno 2026, c/o ex Casa del Caffè via Cagliari) il servizio che verrà erogato ai cittadini, alle attività commerciali e alle imprese sulle regole per le attività accessorie di somministrazione, come gli intrattenimenti musicali.

«Lo sforzo è dirimere in maniera pacifica le contrapposizioni tra cittadini e attività commerciali e tra le stesse imprese ricercando un punto di equilibrio fra tutte le parti. L’obiettivo è la qualità della vita e la crescita della cultura d’impresa rispettosa delle regole» sottolineano i protagonisti. Saranno presenti l’assessora al Turismo, sviluppo economico e Attività Produttive Ornella Piras, l’assessore all’ Urbanistica, partecipazione e immaginazione civica Roberto Corbia e il comandante della Polizia locale Salvatore Masala.

Foto d’archivio ALGHERO - Lo Sportello di Conciliazione del Rumore 10 anni di attività per una città sostenibileAlghero. In occasione dell’apertura al pubblico dello Sportello di Conciliazione del Rumore sarà presentato (lunedì 8 giugno 2026, c/o ex Casa del Caffè via Cagliari) il servizio che verrà erogato ai cittadini, alle attività commerciali e alle imprese sulle regole per le attività accessorie di somministrazione, come gli intrattenimenti musicali.