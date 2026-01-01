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Cor 14:08
Futuro oltre la disabilità: convegno
Sabato 9 maggio, alle ore 9.30, si terrà ad Alghero, presso la sala Conferenze del Quarter, il Convegno: "Progetto di Vita: Costruire Futuro, Oltre la Disabilità”
Futuro oltre la disabilità: convegno

ALGHERO - L’evento, organizzato dall’Associazione Parkinson Alghero – ODV, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, e moderato dalla Vicepresidente dell’Aps Anemone Elena Riva, è dedicato all’approfondimento della nuova legge sulla disabilità, con un focus particolare sulle ricadute concrete per le persone e le famiglie.

Interverranno al dibattito il Dott. Marco Espa (nella foto), Presidente Nazionale ABC Italia Associazione Bambini Cerebrolesi, la Dott.ssa Francesca Palmas, responsabile del Centro Studi e ricerca ABC Italia, la Dott.ssa Giusi Popolla, Responsabile del Settore Socioassistenziale e Plus Alghero, il Dott. Salvatore Lorenzoni, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Sassari, la Dott.ssa Monia Satta, pedagogista, Presidente Associazione Akroasis e il Dott. Kai Paulus, neurologo presso la ASL di Sassari. Preziosa guida al Convegno sarà il libro “Progetto di vita. Domande e risposte”, scritto da Francesca Palmas e Marco Espa, e pubblicato dalla Erickson. L’opera offre una guida chiara e accessibile per comprendere e applicare il concetto di progetto personalizzato di vita, fornendo risposte concrete a dubbi e quesiti di famiglie, operatori e cittadini. La nuova riforma, in attuazione della Legge Delega n.227/21 e del Dls. n.62/24, è una delle più significative innovazioni normative degli ultimi anni in ambito sociosanitario.

La nuova legislazione, che rappresenta una svolta culturale radicale, pone al centro la persona, i suoi diritti e il suo progetto di vita, superando approcci esclusivamente sanitari e adottando una visione basata sull’interazione tra problematiche personali e condizioni ambientali e sociali. Tra le principali novità introdotte dal decreto vi è una nuova definizione di disabilità, in linea con la Convenzione ONU e con l’approccio sostenuto dall’uso della classificazione ICF dell’OMS; l’introduzione del Processo valutativo di base e dell’Unità di valutazione multidimensionale (UVM); lo sviluppo del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, costruito insieme alla persona; il rafforzamento del principio di accomodamento ragionevole per garantire inclusione e pari opportunità. L’obiettivo della riforma è quello di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali, promuovendo autonomia, inclusione e partecipazione attiva nella società.

L’incontro di Alghero, aperto al pubblico, sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, operatori del settore, associazioni e si rivolge a persone con disabilità, familiari, caregiver e a tutta la cittadinanza interessata ad approfondire i cambiamenti introdotti dalla nuova normativa.
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