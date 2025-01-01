Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaSportDisabili › Sport paralimpici: 50mila euro da Regione
S.A. 16:43
Sport paralimpici: 50mila euro da Regione
Il contributo è erogato per le attività di tipo individuale svolte nel corso dell’intero 2025 da atleti diversamente abili residenti in Sardegna che si distinguono per il merito sportivo in tornei nazionali e internazionali
Sport paralimpici: 50mila euro da Regione

CAGLIARI - La Regione stanzia fondi per 50mila euro destinati agli atleti diversamente abili che nel 2025 parteciperanno alle competizioni paralimpiche nazionali e internazionali. Su proposta della assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, Ilaria Portas, la Giunta ha approvato criteri per l'attribuzione dei contributi relativi alla annualità 2025 per il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a eventi sportivi destinati ad atleti diversamente abili, previsti dalla Legge regionale n. 3 del 5.3.2008.

«Con questo intervento vogliamo sostenere atlete e atleti che rappresentano un esempio concreto di impegno, capacità e inclusione – dichiara l’assessora allo Sport –. Il percorso paralimpico è spesso gravato da costi importanti: garantire supporto economico significa favorire il diritto allo sport, valorizzare il merito e permettere alla Sardegna di essere presente con orgoglio nelle competizioni nazionali e internazionali. Continueremo a investire in politiche che rafforzano la partecipazione e l’accessibilità in ogni disciplina sportiva».

Il contributo è erogato per le attività di tipo individuale svolte nel corso dell’intero 2025 da atleti diversamente abili residenti in Sardegna che si distinguono per il merito sportivo in tornei nazionali e internazionali. Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia in grado di soddisfare tutte le domande ammesse, la delibera prevede che queste siano tutte finanziate in misura proporzionale al rapporto percentuale tra la dotazione finanziaria e il totale dei contributi richiesti. Al fine di semplificare e accelerare le procedure, le somme dovranno essere erogate tramite il Comitato regionale Sardegna del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P), il quale avrà l'onere di pubblicare un avviso, di gestire l'istruttoria, erogare il contributo spettante a ogni richiedente, e di rendicontare l’attività svolta. In particolare, verrà riconosciuto un rimborso forfettario per le spese derivanti dalla gestione amministrativa delle pratiche nella misura di euro 300 per richiedente, e comunque per un importo non superiore a euro 5.000 e non inferiore a euro 900.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/10Pesca e disabilità: nuovo progetto ad Alghero
29/7Garante delle persone con disabilità: avviato l´iter
9/7Sennori, al via oggi le colonie estive per le persone con disabilità
26/6Disabili, decreto tariffe 2025: diritti rafforzati
23/6Il Governo Meloni ferma i disabili in carrozzina
12/6Turismo accessibile: Alghero capofila del progetto
9/6«Alghero capofila turismo accessibile»
9/6Disabilità: al via il percorso per il Garante ad Alghero
22/5Turismo accessibile: fondi ad Alghero, Caprera, Carloforte e Orosei
21/5Tennistavolo Sassari ai Campionati Italiani Paralimpici
« indietro archivio disabili »
14 novembre
«Situazione esplosiva al Pronto Soccorso di Alghero»
14 novembre
Stipendi, meritocrazia, assunzioni. Verso nuovo modello in Comune
12 novembre
Rifiuti e spaccio alla Pivarada. Residenti: vogliamo vivere sereni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)