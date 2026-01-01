Cor 18:23 Disabilità, al via la terza fase della riforma L’iniziativa, promossa dalla Direzione regionale INPS Sardegna, ha rappresentato un momento di approfondimento sulla terza fase sperimentale della riforma dell’accertamento della disabilità, avviata il 1° marzo 2026 e che, per quanto riguarda la Sardegna, interessa la provincia di Cagliari quale territorio pilota



CAGLIARI - Stamane a Cagliari nella sede Inps di viale Diaz la Presidente ed assessora ad interim della Sanità Alessandra Todde ha partecipato ai lavori del Convegno dedicato alla Terza fase sperimentale della riforma della Disabilità, alla presenza, fra gli altri, del Direttore centrale INPS Salute Filippo Bonanni, del Dirigente Area prestazioni a tutela della salute e delle persone anziane Lorenzo Leoncini e del Coordinatore Generale Medico Legale INPS Raffaele Migliorini.



L’iniziativa, promossa dalla Direzione regionale INPS Sardegna, ha rappresentato un momento di approfondimento sulla terza fase sperimentale della riforma dell’accertamento della disabilità, avviata il 1° marzo 2026 e che, per quanto riguarda la Sardegna, interessa la provincia di Cagliari quale territorio pilota.



Particolare attenzione è stata dedicata al rafforzamento delle politiche sociali e sociosanitarie, anche attraverso il nuovo Piano Regionale dei Servizi alla persona, quale strumento di programmazione capace di integrare sanità, servizi sociali e interventi territoriali. Il convegno si inserisce nel percorso di accompagnamento istituzionale alla riforma nazionale, che punta a costruire un sistema più equo, semplice e centrato sulla persona, in coerenza con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.