Cor 7:27 Garante delle persone con disabilità: avviato l´iter Le commissioni I e V del comune di Alghero, presiedute da Giusy Piccone e Christian Mulas, hanno approvato in riunione congiunta il Regolamento del Garante per i diritti delle persone con disabilità



ALGHERO - Il garante, organo unipersonale di garanzia e tutela, promuove la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, ne tutela i diritti e previene ogni forma di discriminazione. Il testo licenziato dalle commissioni presiedute da Giusy Piccone e da Christian Mulas è una tappa del percorso avviato con l’Ordine del Giorno proposto a inizio del mandato dal Consigliere Raffaele Salvatore (Udc) e approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, che a breve tornerà sul tema per approvarne il regolamento. Il lavoro avviato collegialmente dalle due commissioni è stato lungo e articolato, iniziato nel mese di giugno con sei sedute di analisi e preparazione, due delle quali dedicate interamente alla collaborazione con le associazioni che si occupano delle disabilità.



«Il Garante è una figura di garanzia, di raccordo e di collegamento e stimolo con l’Amministrazione – spiega la Presidente della I Commissione Giusy Piccone (nella foto) – ma anche di verifica e di controllo sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità. È stato importante in questo senso il contributo quanto mai appropriato delle associazioni, alle quali va un ringraziamento per il valore delle proposte». Il Garante verrà nominato dal Consiglio Comunale all’interno di una lista di nominativi raccolta a seguito di indizione di apposito avviso pubblico.



«Il regolamento - afferma il Presidente della V Commissione Christian Mulas - consentirà, attraverso il Garante, di mettere sul tavolo dell’Amministrazione le problematiche delle persone con disabilità, per individuare le soluzioni più adatte. La figura che il Consiglio individuerà sarà dunque in possesso di competenze ampie e idonee, di grande responsabilità». Un passo importante, la figura del Garante, a cui spetterà anche promuove la cultura dell’inclusione sociale e dell’accessibilità attraverso iniziative culturali, formative e informative, in collaborazione con le istituzioni sociali, amministrative e scolastiche, «nel solco – affermano i presidenti Piccone e Mulas – del programma dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto, che cambia prospettiva, proiettata al futuro, di una comunità che non abbandona nessuno, che valorizza i diritti e li garantisce a tutta la cittadinanza, senza eccezioni».