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Cor 20:15
«Rifiuti, basta propaganda servono servizi»
Discariche abusive ad Alghero, Forza Italia: «Offesi due luoghi simbolo della nostra comunità. Basta propaganda, servono servizi efficienti»

«Rifiuti, basta propaganda servono servizi»

ALGHERO - «Le discariche abusive proliferano in tutta Alghero e il fenomeno sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Ma ciò che ci allarma maggiormente è che questi indecorosi accumuli di rifiuti sorgano persino in due luoghi simbolo della nostra città: a Sant’Anna, nei pressi della vecchia casa comunale e degli uffici del Comune, e a Villa Maria Pia, dove si riunisce il Consiglio comunale». Lo denunciano i consiglieri del gruppo di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, che puntano il dito contro una situazione «non più tollerabile, che restituisce l’immagine di una città in cui il servizio di igiene urbana non riesce a garantire standard minimi di decoro e di efficienza».  

«È evidente – sottolineano gli esponenti azzurri – che non siamo soltanto di fronte a episodi di abusivismo da parte di chi abbandona i sacchetti dell’immondizia. Il problema è molto più serio e riguarda la mancanza o l’inadeguatezza del servizio di raccolta in luoghi che rappresentano la storia, le istituzioni e l’identità della nostra comunità. Se persino la vecchia casa comunale e la sede del Consiglio comunale vengono letteralmente offese da queste discariche incontrollate, significa che il sistema non funziona e che l’amministrazione ha il dovere di intervenire con urgenza».

Per Tedde, Peru, Bardino e Ansini non è più il tempo degli slogan, delle autocelebrazioni e della propaganda. Gli algheresi e i tanti turisti che in queste settimane affollano la città hanno diritto a un servizio di igiene urbana efficiente, puntuale e degno di un Paese civile. «Auspichiamo – concludono i consiglieri di Forza Italia – che l’amministrazione comunale abbandoni finalmente i luoghi comuni e la propaganda e si attivi concretamente per restituire decoro alla città, dando sostegno al gran lavoro fatto dalle risorse umane dell’assessorato, eliminando le discariche abusive, rafforzando i controlli e garantendo ad Alghero, alle borgate e all’intero territorio un servizio di raccolta dei rifiuti all’altezza delle aspettative della comunità».
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